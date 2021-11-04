Almanya'da 5 çocuğuna uyuşturucu vererek öldüren anneye müebbet hapis verildi

Christiane K, geçen yıl eylül ayında 3 kızı ve 2 oğlunu uyuşturucu madde verdikten sonra banyoda boğarak öldürdü.

En büyük oğlu, 11 yaşındaki Marcel, okulda olduğu için hayatta kaldı, ancak mahkemeye annesinin, eve geldiğinde onunla birlikte bir trenin önüne atlamasını istediğini söyledi.

Annesinin isteğini reddeden Marcel büyükannesinin evine giden bir trene bindirildi.

Christiane daha sonra Düsseldorf'ta raylara atlayarak kendini öldürmeye çalıştı, ancak hayatta kaldı ve tutuklandı.

Mahkemenin en az 15 yıl hapis cezası istediği kadın ömür boyu hapis cezası aldı.

Davaya bakan yargıç Jochen Kötter olayı 'trajedi' olarak nitelendirdi.

Savcılar mahkemeye, Christiane'in üçüncü kocasıyla mükemmel bir anne rolünü oynadığı 'sahte' bir hayat yaşadığını anlattı.

Psikiyatri uzmanları, duruşmadan önce Christiane'i ayakta durmaya ve cezai olarak sorumlu tutulmaya uygun olduğuna karar verdiler.