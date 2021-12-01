AjansHaber.com.tr Dünya Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patlad

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı.

Almanya'nın Münih kentinde Alman Demir Yolları şantiyesindeki sondaj çalışmaları esnasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın patlaması sonucu biri ağır üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Donnersberger Köprüsü civarında meydana gelen patlamanın ardından tren seferlerinin durdurulduğu ve bölgenin kordon altına alındığı kaydedildi.

İkinci Dünya Savaşı'nda uçaktan atıldı

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, basına yaptığı açıklamada, sondaj çalışmaları esnasında İkinci Dünya Savaşı'nda uçaktan atılan 250 kilogramlık bir bombanın patladığını, yüzlerce metre alana dağılan enkazın incelenmesinin sürdüğünü ifade etti.

Bakan Herrmann, patlamada biri ağır üç kişinin yaralandığını belirtti.

Münih merkez tren istasyonuna yakın bir bölgede meydana gelen ve birkaç kilometre öteden duyulan patlamanın ardından çok sayıda itfaiye ve ambulansın olay yerine gönderildiği, polis helikopterinin de devriye uçuşu yaptığı belirtildi.

 

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