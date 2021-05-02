Almanya’da 1 Mayıs gösterilerinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı

Aralarında terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının da bulunduğu göstericiler, Karl-Marx ve Erk caddelerinden Sonnenalle Caddesi'ne kadar yürüdü.

Neukölln ilçesindeki Hermann Meydanı'nda binlerce kişi toplandı.

Burada polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de terör örgütü PKK/YPG yandaşları ile Antifa üyeleri sokakları savaş alanına çevirdi.



Şiddetli çatışmaların yaşandığı olaylara polis biber gazıyla mühadelede bulundu. pic.twitter.com/ebrlBSmvEF — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 1, 2021

Göstericiler, taş, şişe ve çeşitli cisimleri polise attı, maytaplar yaktı, çöp bidonlarını ateşe verdi ve barikatlar kurdu.

Polis, göstericilere sert müdahalede bulunarak biber gazı kullandı.

Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı, yaralananlara ilk yardım ekipleri müdahalede bulundu.

Gösteride YPG/PKK flamaları ile terör örgütü ele başının fotoğraflarının taşındığı görüldü.