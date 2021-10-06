Kamyoncu krizi Almanya'ya sıçradı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması, AB vatandaşı nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalmasına ve Kovid-19 salgınının gıdadan akaryakıta birçok alanda neden olduğu tedarik zinciri sorunlarının derinleşmesine kapı araladı. Süpermarket rafları haftalarca boş kalırken, benzin istasyonlarında yakıt tükendi.

İngiltere Ordusu devreye girdi

İngiltere'de tedarik darboğazlarına yol açan tır ve kamyon şoförü eksikliğinin krize dönüşmesiyle İngiltere Ordusu devreye girerken ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin kişi altında bulunduğu belirtildi.

Şoför krizini Brexit tetikledi

İngiltere'de çalışan birçok Doğu Avrupalı sürücünün Brexit ile ülkeyi terk etmesi ve Kovid-19 nedeniyle yeni tır ehliyeti alacakların eğitiminin gecikmesi ise krizi hızlandırdı. Brexit nedeniyle yurt dışından gelen şoförlerin vize alması zorlaşırken, ülkedeki akaryakıt sorunu, teyakkuzdaki askeri tankerlerin sürücüleriyle çözülmeye çalışıldı.

Şoför krizi Almanya'da da hissediliyor

İngiltere'deki tır ve kamyon şoförü eksikliği, Almanya’da da benzer endişeleri gündeme getirdi. Almanya'da tır ve kamyon şoförü pazarındaki durumun henüz İngiltere’deki kadar dramatik olmadığı belirtilirken, ülkede nakliye aracı şoförü bulmanın giderek zorlaştığı kaydediliyor. Almanya'da tüm taşımacılık sektörü, büyük ölçüde bunun sorumluluğunu üstlenen KOBİ şirketleri tarafından şekillendiriliyor.

Lojistik sektörü felç oldu

Bazı lojistik şir ketleri artık sürücü bulamadıkları için siparişleri iade etmek zorunda kalırken, bazı girişimciler ya kendileri şoförlük yapıyor ya da emeklileri devreye sokuyor.

Almanya'da tır ve kamyon şoförleri ne kadar kazanıyor?

Almanya'daki bir nakliye aracı şoförü ortalama 2 bin 400 ile 2 bin 600 avro brüt ücret kazanırken, masrafları ayrıca ödeniyor. Baltık ve Doğu Avrupa’dan gelen sürücülerin ise daha az kazandığı biliniyor.