Almanya: Terör saldırısı planlayan Suriyeli sığınmacı kılığındaki askere hapis cezası

Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi, tutksuz yargılanan 33 yaşındaki eski askeri devleti tehlikeye atmak ve silah yasasını ihlal etmek dahil çeşitli suçlamalardan 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Albrecht, Suçlamaların somutlaşması amacıyla 3 ay önce tutuklanmıştı.

Mahkeme ayrıca Albrecht'in etnik, milliyetçi, aşırı sağcı duygulara sahip olduğunu doğruladı.

Savcılık makamı, Albrecht'in üst düzey politikacılara ve tanınan kişilere suikast planlayan "aşırı sağcı bir terörist" olduğunu ifade ederek 6 yıl 3 ay hapis cezası talep etmişti. Savcı ayrıca Albrecht'in suçu sığınmacıların üzerine atacağını da ileri sürdü.

Hakkındaki saldırı planladığına dair suçlamaları reddeden Albrecht, kamu düzeninin bozulması halinde kullanmak için silah ve cephane istiflediğini kabul etti.

Mahkeme sanığınsaldırı yapmayı planladığına hükmetti, ancak bunu yaparken suçu sığınmacılara atacağının kanıtlanamadığına kanaat getirdi.

Parmak izi eşleşti

Franco Albrecht Şubat 2017'de Viyana Havalimanı'nın tuvaletinde sakladığı dolu bir tabancayı almaya çalışırken tutuklandı.

Avusturyalı yetkililer Albrecht'i serbest bıraktı, ancak Alman makamlarını bilgilendirdi. Albrecht'in parmak izinin Suriyeli bir mülteci olarak verdiği parmak iziyle eşleşmesi üzerine eski asker hakkında soruşturma başlatıldı.

Silahın nereden geldiği ve onunla ne yapmayı planladığı hala ortaya çıkarılamadı.

Albrecht'in suikastlar işledikten sonra hedef olarak Suriyeli mültecileri göstermek istediği iddia edilmişti.

Albrecht'in dönemin Adalet Bakanı Heiko Maas (SPD) ve Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth gibi siyasilere suikast hazırlığında olduğu iddianamede belirtilmişti.