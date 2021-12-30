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Almanya Savunma Bakanlığı sözde askerin tehdit videosunu inceliyor

Almanya Savunma Bakanlığının, kendisini asker olarak tanıtan bir kişinin internet üzerinden paylaşılan tehdit videosunu incelediği bildirildi.

Savunma Bakanlığının Twitter'dan yapılan açıklamasında, sözde bir askerin videosunun internette dolaşımda olduğuna işaret edilerek, "Bu, hukuk devletine karşı kabul edilemez tehditler içeriyor. Sonuçları inceleniyor." ifadeleri kullanıldı.

İnternet üzerinden paylaşılan videoda, kendisini başçavuş olarak nitelendiren kişi, Kovid-19 önlemlerini ve askerlere Kovid-19 aşısının zorunlu olmasına ilişkin kararın kaldırılmasını talep etti.

"Bu bir uyarıdır." ifadesini kullanan asker, yetkililerin yarına kadar bir açıklama yapması için ültimatom verdi.

Ardından videoda "Askerler yarın saat 16.00'da diyaloga hazır." yazısı yer aldı.

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