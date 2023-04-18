Almanya öğretmen, sosyal hizmetler uzmanı, mimar, mühendis, eczacı ve doktor arıyor.

Kadınlarda doğurganlık oranı düşen Avrupa nüfusu yaşlanırken, nitelikli eleman sıkıntısı da artıyor. Kadınlarda doğurganlık oranı yıllık 1.50'ye kadar düşen Avrupa'nın en büyük ülkesi Almanya'da nitelikli eleman sıkıntısının rekor düzeye çıktığı bildirildi.

Sıkıntının Ukrayna-Rusya savaşı ile daha da artığı belirtilerek ülke genelinde yaklaşık 700 bin nitelikli personel açığı olduğu açıklandı.

Alman Ekonomi Enstitüsünün Nitelikli Eleman Güvenlik Uzmanlık Merkezi'nin verilerine göre nitelikli eleman açığının en fazla olduğu sektörler sağlık, sosyal işler, eğitim ve öğretim ile inşaat, mimari ölçüm ve yapı tekniği alanındabulunuyor.

Almanya, ülkede çalışacak nitelikli personelde Almanca bilmeyi zorunlu kılıyor.