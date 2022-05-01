Almanya, Nazi tazminat talepleri için İtalya’yı Uluslararası Adalet Divanı’na şikayet etti

Yapılan başvuruda daha önceki UAD kararına rağmen İtalya’nın Almanya aleyhinde tazminat taleplerinde bulunanlara izin vermesinin “uluslararası hukuka aykırı” olduğu görüşü dile getirildi.

BM bünyesinde faaliyet gösteren UAD’nin resmi internet sitesinde yer alan Almanya’nın başvurusunda, 2012 yılındaki UAD kararına rağmen Roma’nın Berlin aleyhinde başvuruda bulunanlara izin vermesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Başvuruda, 2012 kararı uyarınca uluslararası hukuka göre Berlin’e tanınan dokunulmazlık hakkının Almanya aleyhine İtalya‘dan yapılan başvurulara izin verilmesiyle ihlal edildiği suçlaması yapıldı.

2012 yılında verilen hükümden bu yana Almanya aleyhine İtalya’da Nazi savaş suçlarının yarattığı zararlarla ilgili 25 tazminat talebinin geldiği aktarıldı.

Bu davaların çoğunda İtalyan mahkemeleri Almanya’yı suçlu bularak, maddi tazminat ödemeye mahkum etti.

Bu davaların ikisinde tazminat için başvuranların maddi talebinin karşılanması için İtalyan mahkemesi, başkent Roma’da Alman devletine ait iki taşınmaza el konulması kararı vermişti.

Lahey’e yapılan başvurunun İtalya’nın 25 Mayıs’ta Roma’da Alman devletine ait kültürel, arkeolojik, tarihi ve eğitim kurumlarının yer aldığı binaları satışa çıkarma kararı alması gerekçe göstererek yapıldığı duyuruldu.

Başvuruda, Lahey’deki mahkemenin İtalyan mahkemelerinin vereceği satış onayı için ihtiyati tedbir karanı alması istendi.

İtalya’da yüksek mahkemenin 2008 yılında, Nazi birliklerinin 1944 yılında Toskana’da öldürdüğü 203 kişinin ailelerinden 8’i için Almanya’nın 1 milyon euro tazminat ödeme kararından bu yana Berlin aleyhine Roma’dan açılan davalar sürüyor.

Almanya ise 2. Dünya Savaşı sonrası Nazi mağdurlarına milyarlarca euro tazminat ödediği gerekçesiyle yeni başvuruları kabul etmeyeceğini savunuyor.