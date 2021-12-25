Almanya, Mısır'a fırkateyn ve hava savunma sistemi satacak

Alman DPA haber ajansının aktardığına göre Almanya'dan en fazla silah alımı yapan ülke Mısır oldu. İnsan hakları ihlalleri konusunda eleştirilen Mısır'a silah satımına izin verilmesi, bazı kesimlerin tepkisini çekti.

Soru önergesini veren milletvekili Sevim Dağdelen, otoriter rejimlere silah ihracatı yapılmasının hükümetin politikalarıyla tutarsız olduğunu savundu.

Anlaşmalara göre Thyssenkrupp Marine Systems firması Mısır'a üç adet MEKO A-200 fırkateyni, Diehl Defence firması ise 16 adet IRIS-T SLS/SLX uzun menzilli hava savunma sistemi teslim edecek. Sadece Mısır'a yapılan silah ihracatının bedeli 4.34 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Alman firmasına ayrıca Singapur'a da 218 SG tipi denizaltı ihraç etmesine izin verildi.