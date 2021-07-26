Almanya kadın jimnastik takımı sporun 'cinselleştirilmesini' protesto etmek için mayo giymiyor

MAYO GELENEĞİNİ YIKMAK İSTİYORLAR

1970’lere geri dönüldüğünde kadın jimnastikçilerin bikini şeklinde esnek kıyafetlerle yarışlara katıldığı görülüyor. Bugün de müsabakalarda mayo ile performans sergileniyor. Ancak Elisabeth Seitz, Kim Bui, Pauline Schafer ve Sarah Voss’tan oluşan Alman kadın jimnastik takımı, bu geleneği yıkmaya karar verdi.

Sporcular, 2021 Tokyo Olimpiyatları’na mayo ile değil, bacaklarını da örten kıyafetlerle katılıyor.

"YENİ KIYAFETİMİZİ BEĞENDİNİZ Mİ?

Elisabeth Seitz, takım arkadaşlarıyla birlikte Tokyo kıyafetleri içinde verdikleri pozu Instagram sayfasında paylaştı.

Seitz, “Podyum antrenmanımız çok iyi geçti. Performansımızı sergileyebildik ve şimdiden kendimizi jüriye tanıtabildik” dedi.

Takım arkadaşlarıyla birlikte bugün Tokyo Olimpiyat sahnesine çıkacak olan sporcu, takipçilerine, “Yeni kıyafetimizi beğendiniz mi?” diye sormadan da geçmedi.

Uluslararası Jimnastik Federasyonu, yarışmacıların 'kalçadan ayak bileğine kadar tek parça esnek giysi' giymelerine izin veriyor. Dolayısıyla grup, mayo yerine, kıyafet seçim hakkını bu tür giysiden yana kullandı.

'JİMNASTİKTE CİNSELLEŞTİRME'YE KARŞI HAREKET

Almanya'nın kadın jimnastikçileri nisan ayında Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda da tam boy kıyafet giymeyi seçmişti. Alman Jimnastik Federasyonu, bu seçimin, 'jimnastikte cinselleştirmeye karşı' bir hareket olduğu şeklinde açıklama yapmıştı.

Alman sporculardan Sarah Voss da kıyafet kararlarını açıklarken, “Umuyoruz ki normal kıyafetler içinde rahatsız olan jimnastikçiler, bizim örneğimizi takip etmek için cesaretlenirler” diye konuştu.

"ERGENLİKTE RAHATSIZ OLMAYA BAŞLADIM"

ZDF’e konuşan sporcu, “Biz kadınlar vücudumuzla iyi hissetmek isteriz. Jimnastik sporunda, çocuğun vücudu geliştikçe işler daha da zorlaşır. Küçük bir kızken dar spor kıyafetlerini bu kadar önemli görmemiştim. Ama ergenlik başladığında, adet olduğumda giderek daha rahatsız hissetmeye başladım” dedi.