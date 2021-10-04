Almanya: İran'ın nükleer müzakerelere dönmek için yeni şartlar koşması halinde reddederiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan geçen hafta yaptığı konuşmada, "Müzakerelere dönme konusunda ciddiyiz ve masaya döneceğiz. Ama ABD'liler gerçekten niyetliyse bloke edilen mali kaynaklarımızdan 10 milyar doları serbest bıraksın. Joe Biden, Donald Trump'tan farklı diyebilmemiz için bir adım atılmalı. Biden'ın niyeti ciddiyse öncelikle bunun ciddi göstergeleri olmalıdır. Bunlardan biri de en azından 10 milyar dolarımızı serbest bıraksın." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İran, müzakerelere yeniden başlamak için yeni koşullar öne sürüyorsa bunu reddediyoruz. İran'ı mümkün olan en kısa sürede müzakerelere devam etmeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Bunun üzerine 8 Mayıs 2019'da kademeli olarak anlaşmadaki taahhütlerini durdurmaya başlayan İran, 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İran'ı mümkün olan en kısa sürede müzakerelere devam etmeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

İran: Arak Santrali 'araştırma' amacıyla yeniden faaliyete başlayacak

Bu arada İran Parlamentosu Enerji Komitesi Başkanı Mustafa Nahai, 2015 Viyana Anlaşması kapsamında kapatılan Arak nükleer reaktörünün araştırma amacıyla bir yıl içinde yeniden başlatılacağını duyurdu.

Söz konusu anlaşma, Arak ağır su reaktörünün, ağır su üretmek için kullanılabilecek askeri kullanım amaçlı plütonyum üretemeyen bir araştırma reaktörüne dönüştürülmesi için yeniden yapılandırılmasını ve yeniden inşa edilmesini sağlıyor.

Fars haber ajansına göre Mustafa Nahai, Arak IR-20 reaktörünün gelecek yıl faaliyete geçeceğini dile getirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammad İslami, eylül ayında tesisi ziyareti sırasında Arak'taki ağır su reaktörünün yeniden tasarımını mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmak istediğini söylemişti. İslami, kesin bir tarih vermese de bunun araştırma amaçlı olacağının altını çizmişti.