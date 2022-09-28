Almanya, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırısını kınadı!

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına İHA ve füze saldırılarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Alman hükümeti, İran'ın Kuzey Irak'taki saldırılarını kınamaktadır. İran'ın halihazırda 9 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açması kabul edilemez. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin kederli aileleri ve yakınlarının acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, İran'ın IKBY topraklarına yönelik saldırılarının büyük bir endişeyle izlendiği kaydedildi.

İran'a Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve saldırıları derhal durdurması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Irak'ın egemenliğinin güçlendirilmesi, birlik ve istikrarının korunması, DEAŞ'a karşı mücadele hususlarında kararlılığın sürdürüldüğü belirtilerek, son yıllarda DEAŞ'a karşı kaydedilen ortak ilerlemenin İran'ın neden olduğu bir gerilime kurban edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Son bir haftada üçüncü saldırı

İran, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada üçüncü kez saldırı düzenledi.

IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın, Komele, İKDP ve PAK'a ait karargahlara yönelik saldırısında 7 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İran, 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken, Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, önceki gün de söz konusu grupların mevzilerine saldırı düzenlemişti.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.