Almanya Berlin Havalimanı BER, ciddi bir tadilat ve maddi sıkıntılarla karşı karşıya

Terminal 1'in kısmen kapalı olduğu Almanya Berlin havalimanı BER, yeni bir tadilat ile karşı karşıya.

Havaalanında yolcu sayıları düşüşte ve havaalanı şirketinin yeni mali yardıma ihtiyacı var. Tek sorun bu değil: Yeni terminalden soğuk bir rüzgar esiyor ve nedeni muhtemelen planlama hatası.

Bu sebeple yeni BER havalimanı, yıllarca vergi mükelleflerinin gözü önünde olacak ve ciddi bir tamir/yenileme tehdidiyle karşı karşıya kalacak.

Berlin “Tagesspiegel” tarafından hazırlanan bir rapora göre, Berlin Brandenburg Havalimanı Şirketi (FBB) kredileri devralmak için hissedarı oluyor ve yaklaşık 3,5 milyar avroluk doğrudan mali yardım istiyor. Berlin ve Brandenburg federal eyaletlerinin her birinin yüzde 37 hissesi var ve federal hükümetin FBB'de yüzde 26 hissesi var.

FBB genel müdürü Engelbert Lütke Daldrup, WELT'e yaptığı açıklamada, "Korona krizi nedeniyle, önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 1,5 milyar Euro gelir kaybetmiş olacağız," dedi.

“Bu başarısızlıkları tasarruf ve ertelenen yatırımlarla kısmen telafi edebiliriz, ancak tamamen değil. Bu nedenle FBB'nin yeni koşullar altında uzun vadede sürdürülebilir bir borç seviyesine ulaşması gerekiyor." diyen Daldrup, "Aslında 2025 yılında eksilerden düze çıkma planlanmıştı. Şimdi hissedarlara kısmi bir borç tasfiyesi önerdik. Kısmi borç tahliyesi yapılırsa, 20'li yılların ortasında eksilerden düze çıkabiliriz.” şeklinde devam etti.

"Tagesspiegel” haberine göre hissedarların doğrudan 1,8 milyar avroya kadar transfer yapacakları ve önümüzdeki yıllarda 1,1 milyar avroya varan kredileri devralacakları son denetim kurulu toplantısında kararlaştırıldı.

Bu yıl için ödünç sermaye şeklinde vaat edilen 660 milyon avroluk Kovid-19 yardımına ek olarak, bu yaklaşık 3,5 milyar avroluk bir miktar demek ve bu, yeni bir havalimanı inşa etmek için neredeyse kullanılabilecek bir miktar.

Tüm Alman havalimanlarında yolcu trafiği neredeyse durma noktasına geldi

Havaalanı işletmecisi Fraport'un bildirdiğine göre, Frankfurt'ta yolcu sayısı Aralık ayında yüzde 81,7 düşüşle 891 bin 925 yolcuya geriledi. Bununla birlikte, yolcu hacminin turizm payının özellikle yüksek olduğu Berlin'de düşüş daha da şiddetli oldu.

FBB'ye göre, BER uçuşlarının ilk üç ayında yalnızca yaklaşık 700.000 yolcu oldu. FBB'ye göre "Bu, 2019 kriz öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor."

Welt