Almanya 1,5 milyon işçi arıyor
Bu yıl ekonomide cari fazla vererek parlak bir yıl geçiren Orta Avrupa ülkesi Almanya, yaklaşık 4 bin Euro maaş ile çalışacak 1. 5 milyon işçi alacağını duyurdu. İşte Almanya'nın aradığı meslek branşları...
AB ülkeleri içinde refah seviyesi en yüksek ülkelerden olan Almanya, yüzde 3'lerde bulunan işsizlik oranını daha da aşağı çekebilmek için işçi arıyor.
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Bu yıl ekonomide cari fazla vererek parlak bir yıl geçiren Almanlar, çeşitli sektörlerde yaşanan eleman sıkıntısından şikayetçi.
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230 bin yuva eğitmeni, 300 bin hemşire ya da hasta bakıcı açığı
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Bu mesleklerin en başında 230 bin yuva eğitmeni, 300 bin hemşire ve yaşlı- hasta bakıcı açığı geliyor.
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