Alman siyasetçiden Türk turizmine övgü

Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Kohl'ün müsteşarlığını yapan, Hristiyan Demokrat Parti üyesi gazeteci Friedhelm Ost, "Almanya'nın Kuzey ve Baltık Denizi kıyılarındaki tatil yerleri ve Mallorca ile kıyaslandığında Türkiye'de alınan tedbirlerin dünyaya örnek olmanın da ötesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hafta sonu Antalya'da bir araya geldiği Alman siyasetçilerden Friedhelm Ost, Türkiye'nin güvenli turizm uygulamalarının örnek niteliğinde olduğunu Alman basınıyla paylaştı.

Kurucusu olduğu Blog Der Republik'te dün izlenimlerini Almanlara aktaran Friedhelm Ost, "Antalya tatilcileri için sıkı önlemler" başlıklı yazısında Bakan Ersoy'un koronavirüs sürecinde olağanüstü bir iş çıkardığını belirterek, "Almanya'nın Kuzey ve Baltık Denizi kıyılarındaki tatil yerleri ve Mallorca ile kıyaslandığında Türkiye'de alınan tedbirlerin dünyaya örnek olmanın da ötesinde." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil bölgelerindeki otel ve restoranların Kovid-19 virüsüne karşı savaştıklarını belirten Ost, farklı fikirleri bir araya getiren bloğunda paylaştığı yazıda, en deneyimli turizm uzmanlarından biri olarak nitelendirdiği Bakan Ersoy'un en sıkı pandemi önlemlerini Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında hayata geçirdiğini vurguladı.

ALMAN SİYASETÇİDEN TÜRKİYE ÖVGÜSÜ

Friedhelm Ost, bu yaz tatilin tadını Türkiye'de çıkarmak isteyen ziyaretçilerin mutlaka maske, mesafe ve hijyen kuralına uymak zorunda olduklarını belirterek, turistlere yönelik uyarıların dostane ve nazik ancak bir o kadar da kararlı ve etkili olduğunu belirtti.

Ost, yazısında Kovid-19 sürecinde Türkiye'deki organizasyonun mükemmel olduğunun altını da çizdi.

Antalya Havalimanı'ndan otele kadar tatilcilerin karşılaştıkları tüm aşamaları ayrıntılarıyla anlatan Friedhelm Ost, Almanya'nın Kuzey ve Baltık Denizi kıyılarındaki tatil yerleri ve Mallorca ile kıyaslandığında Türkiye'de alınan tedbirlerin dünyaya örnek olmanın da ötesinde olduğunu kaydetti.

Almanya'ya geri dönüş uçağına binmeden 48 saat önce koronavirüs testi yaptırma zorunluluğuna karşı otel işletmecilerinin mükemmel bir şekilde organize olduklarını anlatan Ost, okurlarına şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin büyük bölümü için federal hükümetin seyahat uyarıları devam etse de, ağustos ayının başından itibaren Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla illerine yönelik olarak bu uyarılar kaldırıldı. Ancak, Almanya'ya geri dönüş uçağına binmeden 48 saat önce koronavirüs testi yaptırılmak zorunda. Bunlar da otel işletmecileri tarafından mükemmel şekilde organize edilmiş durumda ve birkaç dakika içerisinde otelin özel bir odasında tıp uzmanları tarafından bir laboratuvar ile iş birliği halinde gerçekleştiriliyor. Bir gün sonra tatilci test sonucunu alıyor. Bu da dönüş seyahati için tam zamanında. Eğer test pozitif ise turist Türkiye'de karantinaya ve tıbbi tedaviye girmek zorunda."

"BAKAN ERSOY OLAĞANÜSTÜ BİR İŞ ÇIKARDI"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un koronavirüs salgını sürecinde olağanüstü bir iş çıkarttığını anlatan Friedhelm Ost, yazısında paylaştığı istatistiki verilerle Türkiye'nin turizm sektörünün öneminden bahsetti.

Bu yıl otellerin, hava yollarının, havaalanlarının ve diğer sayısız alanın ekonomik anlamda çok sert darbe aldığına ve bir çöküş yaşadığına vurgu yapan Ost, yaz sezonunun büyük ölçüde geçmiş olmasına rağmen yine de Almanya'dan bu yıl tahmini olarak 2 ile 3 milyon turistin beklenebileceğine işaret etti.

FIRSATLAR SADECE YAZIN DEĞİL

Birçok tatilci için sonbahar ve kış aylarında da Türk sahillerine seyahat etmenin çekici olabileceğini ifade eden Alman siyasetçi ve yazar Friedhelm Ost, sağlık turizminden golf imkanlarına, gastronomiden Patara Antik Kenti ile kültürel miraslara Türkiye'nin her ayrıntısına yazısında yer vererek, okurlarına fırsatların sadece yaz sezonunu kapsamadığı mesajı verdi.

Friedhelm Ost, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 2019 yılının ortasında kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının da ülke turizmi için Herkül görevi üstleneceğini sözlerine ekledi.

Ost, ajansın başarılı olması halinde, Marmara, Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde büyük fırsatlar oluşturacağını ve Türkiye'ye muazzam bir döviz girdisi sağlayabileceğini ifade etti.