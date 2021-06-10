Alman ordusunda 50 bin mermilik kayıp

Alman ordusunda (Bundeswehr) kayıp olan on binlerce mermilik mühimmatla ilgili inceleme başlatılmıştı.

Alman Ordusu daha önce tespit edilen 50 bin mermilik kaybın ardından yönetim kademesindeki askerlere, çalınan veya unutulan mühimmatı cezasız bir şekilde iade etmeleri için teklif sundu. Orduda yaşanan bu kayıplar üzerine aşırı sağ olaylara ilişkin elit birimde köklü bir reforma gidildi.

Büyük miktarda mühimmat ve patlayıcı yok oldu

Olay üzerine araştırma yapan müfettişlerin nihai raporuna göre, toplam 48 bin civarında kayıp mühimmat parçasının sadece 35 bini bulunabildi. Bulunan mühimmatlar dışında kayıp olan yaklaşık 13 bin mühimmat ve 62 kg patlayıcının akıbeti bilinmiyor.

Almanya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı özel kuvvet birimi KSK tarafından kullanılması planlanan büyük miktarda mühimmat ve patlayıcı bilinmeyen bir şekilde yok oldu.