Alman ordusu olası bir harekata hazır değil

Söz konusu rapora göre, askerler yeterince finanse edilmiyor ve herhangi bir harekata pek hazır değil, sekiz sayfalık durum raporun da, durumun ciddiyeti gösteriliyor.

ÜLKE DIŞI GÖREVLENDİRMELERE HAZIR DEĞİL

Güvenlik durumundaki değişiklikler ve silahlı kuvvetlerin karşılaştığı hızlı ekonomik ve teknolojik değişim, “yetersiz finanse edilen", "yeterince hazırlıklı olmayan" ve "tek taraflı olarak ülke dışı görevlendirmelere uygun" diyor.

Değerlendirme raporu Rusya'yı "son zamanlarda askeri ve siyasi tehditlerini artıran" stratejik bir rakip olarak adlandırıyor.

Sınırlara, hava sahasına, karasularına ve veri odasına "saldırılar" devam ediyor. Rusya "konvansiyonel ve nükleer silahları büyük ölçüde geliştiriyor".



ALMANYA TEHDİTLERE AÇIK

Almanya savunma bakanı Kramp-Karrenbauer ve Zorn, bunun "Almanya'ya yönelik çok özel tehditlere" yol açacağını söyledi.

Kapsamlı reform önerileri

▪️Raporda, savunma bakanı ve genel müfettiş silahlı kuvvetleri önemli ölçüde daha iyi askeri teçhizatla donatmayı öneriyor.

▪️Silahlanma endüstrisinde yeniden bir düzenleme gereklidir.

▪️Savunma Bakanlığı bünyesinde bu örgütsel reformun amacı "personel ağırlıklı" hatalı yapıları düzeltmek ve barış ve istikrar misyonlarına doğru yönlendirmek.

▪️Kara tabanlı hava savunması, euro drone ve bir ağır nakliye helikopterinin satın alınması gibi 20 milyar avrodan fazla değere sahip projeler de teşvik edilecek.

▪️Mayıs ayında, silahlı kuvvetlerin "yeteneklerini, yapısını ve operasyonel hazırlığını" yeniden ayarlaması gereken "Geleceğin Bundeswehr'i" için kriterler yayınlanması.

Raporda, Korona salgını, ulusal savunmadaki önemli boşluklara ek olarak, "bölgesel yapılar ve yönetim süreçleri ile ilgili zayıf noktaları" da ortaya çıkardığı yazıyor.

Reform önerileri iki yöne gidiyor: bir yandan iç organizasyon, ama aynı zamanda güvenlik politikası hakkında daha yoğun bir kamuoyu tartışması oluyor.

Yeni kurumlar ve kanunlar

▪️Bakanlıkta bir Milli Güvenlik Konseyi ve bir "Federal Güvenlik Danışma Kurulu".

▪️Federal Meclis'te, güvenlik politikasının yönleri her yıl bir "güvenlik haftasında" tartışılacaktır.

▪️ Bir "Bundeswehr Planlama Yasası" da silahlı kuvvetlerin finansmanını "Federal Meclis'in mali egemenliğini sınırlamadan sağlam, çok yıllı bir temele" koyması.

"Ne Federal Almanya Cumhuriyeti ne de NATO veya AB ittifakı olarak hareket edebilmek ve şantaja maruz kalmamak için, Bundeswehr'imizi geleceğin gereksinimleri doğrultusunda ve uygun şekilde kurmalıyız, yeterli ve güvenilir finansmanı CSU'nun Federal Meclis'teki dış ve güvenlik politikası sözcüsü de Reinhard Brandl'ı talep etti.

Kaynak: ParsPlus