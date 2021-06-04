Alman Kardinal, istifa etti

Almanya'nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, kilisenin çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarıyla ilgili "kurumsal ve sistemik başarısızlığı" nedeniyle Papa Francis'e istifasını sundu.

Münih Piskoposluğundan yapılan açıklamada, Kardinal Marx'ın 21 Mayıs'ta yazdığı mektupta Papa'dan "Münih Başpiskoposluğu görevinden istifasını kabul etmesini" istediği belirtildi.

Kardinal Marx'ın mektubunda, "Özünde, benim için mesele, son birkaç on yılda kilise yetkilileri tarafından gerçekleştirilen cinsel taciz felaketinin sorumluluğunu paylaşmaktır. Son on yılın araştırmaları ve raporları birçok kişisel başarısızlık ve idari hatanın yanında kurumsal veya sistemsel başarısızlığı gösteriyor" ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Katolik Kilisesi'nin bu konuda bir reforma ihtiyaç duyduğunu söyleyen Marx, "Gözden kaçırılmaması gereken iki unsur var: Bireysel hatalar ve kurumsal başarısızlık. Bunlar Kilise'de değişiklik ve reform gerektiriyor. Şahsen sessizlik, ihmaller ve kurumun prestijine fazla ehemmiyet vermekten dolayı suçluluk ve sorumluluk duyuyorum" dedi.