Alman gazetesinden harita skandalı!

Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları dünya medyasında geniş yankı buldu.

Alman gazetesi Tagesschau, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları hakkındaki haberinde, Türkiye, Irak ve Suriye sınırları içinde yer alan bir bölgeyi “Kürdistan” olarak paylaştı.

Skandal haritanın kullanıldığı haberde, PKK’lı teröristler hakkında “milis” ifadesi kullanılırken, “Türk Ordusu, Irak’taki Kürt milisleri vurdu” başlığı atıldı.