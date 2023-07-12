Alman gazetesi Bild: "Erdoğan her zamankinden daha güçlü"
Alman gazetesi Bild, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda sergilediği tavırla ilgili "O batının yeni güçlü adamı, her zamankinden daha güçlü" ifadelerini kullandı.
İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin sergilediği tavır Almanya'nın gündeminden düşmüyor. Alman gazetesi Bild; haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için “O, Batı'nın yeni güçlü adamı: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan” ifadesini kullandı.
Erdoğan, her zamankinden daha güçlü
Başlığında “Erdoğan aniden her zamankinden daha güçlü” ifadesine yer verilen haberde, “NATO'ya şantaj yapıyor. Hem Putin hem de Zelenskiy ile çalışabiliyor. Hiçbir şey onsuz çalışmıyor. Erdoğan'ın iktidara gelmesi tesadüf değil” cümlelerine yer verildi.
Yorumlar