Alman devi Arda için geliyor!

Kısa süre içerisinde hem Fenerbahçe'ye hem de Türk futboluna damga vurmaya başlayan 17 yaşındaki genç yetenek Arda Güler, geçen sezonun ikinci yarısında yaptığı müthiş çıkışla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde süre bulmakta zorlansa da AEK Larnaca'ya karşı ilk 11'de şans bulan genç futbolcu yeniden futboluyla beğenileri toplamayı başardı. Arda Güler'in performansı da kısa süre içerisinde Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

10 numarayı aldı

Arda Güler başarılı performanslarının ardından sarı-lacivertli ekipte 10 numaralı formayı almayı başarmıştı. Ağustos ayında 10 numaralı forma Başkan Ali Koç ile Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından genç futbolcuya takdim edilmişti.

Jesus'tan Arda Güler sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde Arda Güler için, "Arda, henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor ama geliştirmesi gereken şeyler var. Oyuncunun değerini ve yeteneğini biliyoruz. Ama adım adım ögrenmeli. Henüz fiziksel olarak çok güçlü değil. Topsuz oyunda hızlı değil." yorumunda bulunmuştu.

Alman devi peşinde

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yükselen değeri Arda Güler Alman devinin radarına girdi. UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan AEK Larnaca maçında 69 dakika sahada kalan hem futbolu hem de istatistikleriyle göz kamaştıran 17 yaşındaki yıldız futbolcuyu Bayern Münih listesine yazmış durumda. Alman kulübünün temsilcilerinin Fenerbahçe'nin 17 Ekim Pazartesi günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı zorlu maça geleceği öğrenildi. Arda Güler'in Ankaragücü maçında ilk 11'de ya da maçın 2. yarısında oynama şansının yüksek olduğu ifade ediliyor.