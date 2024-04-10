Alman dergi Togg'a övgüler dizdi! Dört dörtlük elektrikli bir araç
Alman Stern dergisi, Togg T10X modelini överek, "Türklerin prestij nesnesine dönüştü." yorumunu yaptı. Dergi, “Togg, Almanya’ya da geliyor: İşte, Türk elektrikli aracının sürüşüne dair detaylar” başlığıyla haberi verdi.
Alman Stern dergisi tarafından, Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın "Sadece bir otomobil yapmak istemiyoruz" derken ne kastedildiğinin, Togg T10X'in direksiyonuna geçildiğinde tam olarak anlaşıldığı aktarılan haberde, Togg'un yolcu kabinini ikinci bir yaşam alanı ya da oturma odası olarak tanımladığı ve bilgi-eğlence sistemini de buna uygun olarak tasarladığına vurgu yapıldı.
“Togg bunun için içlerinde Türk Hava Yolları gibi Türk ekonomisinin en büyük oyuncularıyla iş birliği yapıyor. T10X ekosisteminde radyo dinleyebilir, uçak bileti satın alabilir, çevrim içi alışveriş yapabilir, Türkiye'nin en büyük süpermarket zinciri Migros'tan alışveriş yapabilir veya vergi beyannamesini doldurabilirsiniz.
"Dört dörtlük elektrikli bir araç"
Haberde, T10X gibi bir aracın tüm yazılım yeteneklerine rağmen, yolcularını A'dan B'ye taşıması gerektiğine de değinilerek, "Ve mümkünse bunu oldukça konforlu bir şekilde yapması. Nasıl ki akıllı telefonla sadece fotoğraf çekmiyor, Tik-Tok videoları seyretmiyor, daha çok konuşma yapıyorsak, böyle bir araçtan da önce asıl işlevini yapması beklenir. Türk SUV'u, ana işlevini oldukça düzgün bir şekilde yerine getiriyor. Ancak direksiyon milinin biraz kısa olduğu ve koltukların daha fazla yan destek sunabileceği de bir gerçek.
Biz, 320 kW / 435 PS güce sahip, maksimum 700 Nö tork üreten, dört tekerlekten çekişli ve WLTP döngüsüne göre maksimum 468 kilometre menzil sağlaması beklenen 88,5 kilowatt saatlik bir batarya kapasitesine sahip T10X AWD Long Range'in en üst modelini kullanıyor. Motorlar ise Bosch'tan geliyor." bilgisi aktarıldı.