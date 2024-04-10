Alman dergi Togg'a övgüler dizdi! Dört dörtlük elektrikli bir araç

"Dört dörtlük elektrikli bir araç"

Haberde, T10X gibi bir aracın tüm yazılım yeteneklerine rağmen, yolcularını A'dan B'ye taşıması gerektiğine de değinilerek, "Ve mümkünse bunu oldukça konforlu bir şekilde yapması. Nasıl ki akıllı telefonla sadece fotoğraf çekmiyor, Tik-Tok videoları seyretmiyor, daha çok konuşma yapıyorsak, böyle bir araçtan da önce asıl işlevini yapması beklenir. Türk SUV'u, ana işlevini oldukça düzgün bir şekilde yerine getiriyor. Ancak direksiyon milinin biraz kısa olduğu ve koltukların daha fazla yan destek sunabileceği de bir gerçek.