Alman bilim insanı: Covid-19 gelecek kışa kadar mevsimsel salgın haline gelecek

Kış aylarında vakaların artacağını, ancak güçlendirici aşılarla kontrol altına alınacağını belirten Drosten, birkaç yıl boyunca durumun tekrar edeceğini açıkladı. Bununla birlikte, "Covid-19, soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olan daha yerleşik corona virus çeşitleri gibi davranacak” diyen Drosten, aşı karşıtlarının normal hayata dönüşü tehdit ettiği konusunda uyardı.

Almanya’da pandemi boyunca hükümete ve halk sağlığı politika yapıcılarına tavsiyelerde bulunan Berlin'deki Üniversite Hastanesi Charité'nin Viroloji Başkanı Christian Drosten, yazdan sonra corona virüs vakalarının sayısının artacağına inandığını, ancak hastalığın kontrol edilebilir olacağını söyledi.

COVİD-19 "PANDEMİ" OLMAKTAN ÇIKARAK "ENDEMİ" HALİNE GELİNECEK

Drosten, vakalardaki artışın dördüncü dalga olarak tanımlansa da, güçlendirici aşılarla kontrol altına alınacağını ve Covid-19’un pandemi olmaktan çıkarak endemi olarak adlandırıcağını açıkladı.

MEVSİMSEL GRİP GİBİ DAVRANACAK

Drosten, “Önümüzdeki kış aylarında vakalarda beklenen artış, özellikle yaz etkisi avantajının kaybedilmesi nedeniyle, gelecekte muhtemelen endemik ve normal kış etkisi olarak yorumlanacaktır. Covid-19, soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olan daha yerleşik corona virus çeşitleri gibi davranacak” ifadelerini kullandı.

"AŞI KARŞITLARI NORMALE DÖNÜŞÜ TEHDİT EDİYOR"

Bununla birlikte, bilim insanı corona virüsün giderek daha fazla kontrol altına alındığına dair açık göstergelere rağmen, hala birtakım risklerin bulunduğunu ve durumun ikinci doz aşılarını yapamayan veya aşıların artık gerekli olmadığına inanan insanlar tarafından baltalandığını söyledi.

"YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 80'İNİ TAM OLARAK AŞILANMALI"

Alman radyo istasyonu NDR'de Corona Update adlı programda açıklama yapan Drosten, “Şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Toplum olarak gözümüzün önünde olması gereken bir sonraki hedef, yetişkin nüfusun yüzde 80'inin tam olarak aşılanmış olmasıdır. Tüm beklentilerimiz Almanya'nın bu hedefe Ağustos sonu veya Eylül ortasına kadar ulaşması” dedi.

ALMANYA'DA KISITLAMALAR GEVŞETİLİYOR

83 milyon nüfuslu Almanya’da şimdiye kadar yetişkinlerin yüzde 21 tam doz, yüzde 46’sı ise tek doz aşı oldu. Corona virüsün üçüncü dalgasından ve kilitlenmlerden henüz çıkan Almanya’da geçen Çarşamba günü, Berlin'deki okullar aylardır ilk kez yarı zamanlı eğitimden düzenli eğitime geçti. Beş aydan biraz daha uzun bir süre önce başlayan ve başlangıçta yavaş olan aşılama kampanyası şimdi tüm hızıyla devam ederken, ülkede her gün ortalama 800 bin ile 1,2 milyon doz uygulanıyor.

GELECEK AYLARDA ANA KONU ÇOCUKLARIN AŞILANMASI OLACAK

Diğer taraftan Drosten, önümüzdeki aylarda ana tartışma konularının çocukların aşılanması ve aşılananların bağışıklıklarını ne kadar çabuk kaybettiğini ölçmek olacağını belirterek, “Muhtemelen aşıya zaten bu kadar güçlü tepki vermeyen yaşlı insanlar, yarım veya bir yıl sonra açık bir bağışıklık kaybı gösterecek, gençlerin ise bunu yapması pek olası değil” dedi.

Drosten, ayrıca sonbahara kadar, nüfusun bağışıklık durumu daha heterojen olacağından, kaçış varyantlarının daha net bir resmini görmeyi beklendiğini söyledi.

Şu anda tüm gözler Hindistan'da keşfedilen ve Birleşik Krallık'ta hızla yayılan ancak şu anda Almanya'daki yeni vakaların sadece yüzde 2'sini oluşturan Delta varyantında bulunuyor. Drosten, varyantın birkaç hafta içinde Almanya'da daha belirgin hale gelmesini beklediğini, ancak İngiltere'deki kadar baskın olmadığını söyledi.