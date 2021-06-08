Alman basınından çarpıcı analiz: Türkiye ABD ve İsrail'i saf dışı bıraktı

Alman basını, ABD ve İsrail'e rağmen, Türk SİHA'larının Avrupa pazarında etkin bir güç konumuna geldiğini yazdı. Türkiye'nin insansız hava araçları pazarında ABD ve İsrail'i saf dışı bıraktığı belirtilen haberde "Türk SİHA'ları gelişmiş teknik özellikleri ve uygun maliyetiyle pazarın lideri konumuna geliyor" ifadelerine yer verildi.

Uzmanlar genellikle SİHA'lardan bahsedildiğinde "oyun değiştirici" kavramını kullanıyorlar. Bu kavramı kullanmalarının temelinde, SİHA'ların, savaşın yönünü ve kurallarını değiştirmeleri yatıyor.

Düşük maliyetli SİHA'lar, milyonlarca dolar yatırımla yapılan tankları havadan kolayca imha edebiliyor. SİHA'lar ayrıca geçilmez denen savunma sistemlerine de ince ve hassas saldırılar düzenleyebiliyor.

Haberde, Türkiye'nin, savaş ve savunma sanayii üretimleri kapsamında Avrupa'da lider konuma doğru ilerlediği ifade edilerek, Polonya'nın 24 adet Bayraktar TB2 SİHA'sını sipariş etmesi sonrası Avrupalı diğer ülkelerin de dikkatini Türkiye'ye çevirdiği aktarılıyor.

Haberin devamında, "Türkiye'nin silah endüstrisinde lider güçlerden biri olabilmek için çıktığı bu yolda, ithalatını düşürüp ihracatını artırması da dikkat çekti. Türkiye artık sadece ithal eden değil, ithalatı düşürüp ihracatını artırarak alanda bir güç haline de gelmeye başladı" ifadeleri yer aldı.