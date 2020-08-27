Alman bakanın dikkat çeken Türkiye yorumu

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arabuluculuk ve ortamı sakinleştirmek için önceki gün Atina ve Ankara'yı ziyaret etmişti.

MİKROFON AÇIK KALDI

Almanya'nın arabuluculuk hamlesi uluslararası kamuoyunda pozitif bir gelişme olarak lanse edilirken dün akşam Berlin'de Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları bir araya geldi. Kritik zirve öncesinde kameralara poz veren Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki bir diyalog mikrofonlar açık kalınca ortaya çıktı.

MİKROFON AÇIK KALDI GÖRÜŞME İFŞA OLDU!



Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in mikrofonu açık kalınca Türkiye ile #Yunanistan için yapılan arabuluculuk görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Bakan Karrenbauer, 'Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu' ifadesini kullandı. pic.twitter.com/6D8yraozBO — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 27, 2020

TÜRKİYE İLE İLGİLİ YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Josep Borrell, mikrofonların açık olduğunu bilmeden Almanya'nın arabuluculuk çabalarını Alman Savunma Bakanı'na sorunca, Kramp-Karrenbauer çok net açıklamalarda bulundu. Mikrofonların açık olduğunu bilmeyen Kram-Karrenbauer, Borrell'in görüşmeler nasıl gitti sorusuna, "Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu" ifadesini kullandı.