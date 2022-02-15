Alman Bakan Spiegel, Hanau'da ırkçı terör saldırısı mağdurlarını ziyaret etti

Spiegel, "19 Mart Hanau İnisiyatifi" bürosunda basına kapalı olarak yaptığı ziyaret sonrası Hanau Belediyesinde Belediye Başkanı Claus Kaminsky ile basın toplantısı düzenledi.

2 yıl önce yaşanan ırkçı terörü kınayan Spiegel, şunları söyledi:

"Bu korkunç hareket, şehri ve tüm ülkeyi korku ve şaşkınlıkla doldurdu. Aradan 2 yıl geçti ve Hanau şehrinin, buradaki insanların suikastla nasıl başa çıktıklarından ve bunun hatırasından çok etkilendim. Bu eylem, çok uyanık olmamız gerektiğini gösterdi. Irkçılık, Yahudi düşmanlığı ve İslamofobi, Almanya'da yalnızca endişe verici bir şekilde canlı değil, aynı zamanda yükselişte. Yalnızca bu yıl, bakanlık olarak aşırıcılığın önlenmesi ve demokrasinin teşviki için 165 milyon avro bütçe ayırdık. Yaşasın demokrasi."

Spiegel, Almanya genelinde insan düşmanlığıyla mücadele eden, hoşgörü ve demokrasiyi teşvik eden 600'den fazla girişimi desteklediklerini ve bunlarınartırılması gerektiğini vurguladı.

Hanau Belediye Başkanı Kaminsky de demokrasi ve barış içinde yaşamanın önemine işaret ederek, “19 Şubat 2020'deki ırkçı saldırı, şehrimiz için barış zamanındaki en karanlık gündü. Suikastın yükü, bugün hala ağır basıyor. Mağdurlar için yas tutmanın yanı sıra geçmişle ve birçok değişim süreciyle de yüzleşmek zorundayız." diye konuştu.

Konuşmaları sonrasında Bakan Spiegel ile Kaminsky, ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin mezarlarına çiçek bıraktı.

- Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel ise saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.​​​​​​​