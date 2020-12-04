Alman aşısı Türkiye’ye gelir mi?

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan BioNTech’in aşısının Türkiye’nin gündeminde olmadığını belirterek, “Pfizer’ın aşısının eksi 70 derece saklanması gerekiyor. ABD’de bile bu kadar fazla saklama ünitesi yok. Bizim bile Hacettepe Tıp Fakültesi olarak bünyemizde sadece iki adet 150’şer kutu alabilen dolap mevcut. Bir eczane 50, 60 aşı satacak diye 10 bin dolarlık saklama ünitesine yatırım yapamaz. Bu nedenle aşının eczanelerde satışı mümkün görünmüyor. Şayet firma, eczanelere gerekli saklama koşullarını sağlayacak dolapları temin ederse, Pfizer aşısı Türkiye’de satılabilir” dedi.

Depolayamayız

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak da Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Söz konusu aşıların hangi yollarla, nereye getirilip, saklanacağını bilmiyoruz. Eczacıların eksi 70 derecede aşı saklayacak depolama imkanları olmadığı gibi böyle bir külfetin altından kalkmamız imkansız. Söz konusu Alman aşısı toz denilen formda ve sulandırılma denilen yöntem sonrası uygulandığını biliyoruz. Bu işlemi ancak hekimler yapabilir. Eczanelerde ancak Çin tarafından üretilecek ve eksi 2 ile 8 derece arasında saklanabilecek aşıları muhafaza edebiliriz. Eksi 70 derece saklanması gereken aşının hangi ulaşım yoluyla ve şartlarda geleceği de meçhul” diye konuştu.

Hastane ortamı şart

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu da, BioNTech firması tarafından geliştirilen aşının eczanelerde satılmasının teknik alt yapı imkanları nedeniyle mümkün olmadığını ifade ederek, “Eczacılar ancak eksi 2 ve 8 derece arasındaki sıcaklıkta muhafaza edilebilecek Çin aşılarının satışını yapabilir. Eksi 70 derecelik özel saklama ünitemiz olmadığı gibi böylesi bir maddi yükü kaldıracak durumda da değiliz. Toz şeklindeki aşı, sulandırılıp uygulandığından hastane ortamında yapılması gerekecek” şeklinde konuştu.