Alli: 8 yaşında uyuşturucu satmaya başladım

Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından Everton'a geri dönen Dele Alli, çok konuşulacak bir röportaja imza attı.

İngiliz yıldız, Overlap'a verdiği röportajda, yakın bir zamanda uyku hapı bağımlılığından kurtulmak için rehabilitasyon merkezinde kaldığını açıkladı.

"Benim için zamanı gelmişti"

"Şimdi muhtemelen insanlara anlatmak için doğru zaman. Oldukça yeni ve uzun zamandır sakladığım bir şey olduğu için bu konuda konuşmak zor ve konuşmaktan korkuyorum. Türkiye'den döndüğümde ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Zihinsel olarak kötü bir durumdayım. Bağımlılık, ruh sağlığı ve travma ile ilgili modern bir rehabilitasyon merkezine gitmeye karar verdim. Benim için zamanın geldiğini hissettim."

"Kötü duygulardan kurtuldum"

"Kötü bir durumdaydım. Gençken başıma anlayamadığım pek çok şey geldi ve kendimi suçladığım aptalca şeyler yapıyordum. Oraya gitmek ve bu konuda bilgi edinmek hiçbir zaman benim kontrolümde olmadı. Öğrenmeyi anlamak yardımcı oldu. Beni yavaşlatan bazı kötü duygularımdan kurtuldum."

"6 yaşında tacize uğradım"

"Dürüst olmak gerekirse çocukluğum hakkında çok fazla konuşmadım. Altı yaşındayken, sık sık evde bulunan annemin bir arkadaşı tarafından tacize uğradım. Annem alkolikti ve bu olay ben altı yındayken oldu. Disiplin için Afrika'ya gönderildim ve sonra yeniden geri geldim."

"8 yaşında uyuşturucu satmaya başladım"

"Yedi yaşında sigara içmeye başladım. Sekiz yaşında uyuşturucu satmaya başladım. Benden yaşlı biri, bana bisikletli birini kimsenin durdurmayacağını söyledi. Ben de elimde futbol topu ve bisiklet ile etrafta gezinmeye ve uyuşturucu satmaya başladım. 11 yaşındayken bir adam beni köprüden aşağı sarkıttı."

"Harika bir aile beni yanına aldı"

"12 yaşında evlat edinildim. O andan itibaren harika bir aile beni yanına aldı. Benim için yaptıklarını yapacak daha iyi insanlar isteyemezdim. Eğer Tanrı insanları yarattıysa, bu onlardı.

Harikaydılar ve bana çok yardımcı oldular. Onlarla yaşamaya başladığımda, onlara gerçekten açılmak benim için zordu çünkü benden tekrar kurtulmak kolaydı, bunu kendi içimde hissettim.

Onlar için olabileceğim en iyi çocuk olmaya çalıştım. Onlarla 12 yaşından itibaren birlikte kaldım ve 16 yaşında profesyonel olarak ilk takımda oynamaya başladım. Her şey oradan sonra gelişti."

"Annemle konuşmuyorum"

"Artık annemle konuşmuyorum. Ben onları (biyolojik anne-baba) görmeye hiç gitmek istemedim. Yanında kaldığım insanlar, bana her zaman "O senin annen, onunla bir ilişkin olmalı" derlerdi. Ve bence bu yaptıkları şeyleri anlatıyordu. Genel olarak bunu yapıyorlardı çünkü harika insanlardı"

"İlişkimin olmasını istemiyorum"

"18 yaşındayken biyolojik annem ve babam, basına gidip beni evlat edinen ailenin benden fayda sağladığını söyledi. Sözleşmelerimi incelemek istiyorlardı. Yıllardır annemle konuşmamıştım. Bunun annemin kararı olmadığını biliyordum çünkü Milton Keynes'i gerçekten terk etmediğini biliyordum.

Bunu yapmasına imkan yoktu. Ondan sonra kendimi ihanete uğramış ve hayal kırıklığıma uğraşmış hissettim. Ve annemle ilişkimi sürdüremediğim için hayal kırıklığına uğradım. Babamla da bir ilişkim olsun istemiyorum."