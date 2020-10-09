Aliyev'in yardımcısından göğsümüzü kabartan sözler

Ermenistan'a karşı savaşta Türkiye'den büyük katkı gördüklerini söyleyen Hacıyev, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok büyük katkısı oldu, ordumuz Türkiye'de eğitimler aldı. Bayraktar drone'ları da Azerbaycan semalarında etkili bir şekilde kendini gösterdi" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Bakü'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

"Ermenistan, Azerbaycan'a saldırıları başlamasından önce de Rusya müzakere teklifinde bulunmuştu. Dışişleri bakanlarımız Cenevre'ye gitti, AGİT işbirliğiyle Moskova'da bu görüşme gerçekleştirilecektir. AGİT eş başkanları görüşlerini ortaya koymalıdır. Her şey müzakerelerle ilgili bir iletişim. Ankara artık masada, Türkiye üye ülkelerden biridir. Ayrıca Güney Kafkas coğrafyasında olan bir ülke ve Azerbaycan ile kardeş ülke durumu var. Her bir format nasıl olursa, Türkiye, Rusya formatında buralara bakılması daha güvenli olabilir. Hem Moskova hem Ankara, komşu ve kardeş ülkeler. Kardeş Türkiye ve Rusya'nın da çıkarınadır buralarda barış olması. Bilgi iş birliği konusunda, Karabağ'daki 30 yıldır süren bu durumun çözüme kavuşturulması önemli bir adım olabilir, uzun vadede güvenliği sağlayabilir.

"ŞEHİTLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMU VAR"

Ermenistan'ın Azerbaycan'a başlattığı taarruzlarına karşı statüko değişti artık. Üst düzey, cumhurbaşkanları seviyesinde görüşmeler de var madem, Azerbaycan, Rusya ve kardeş Türkiye böyle bir formatta devamlı bir süreç olabilir. Masada konuşmalar gerçekleştikten sonra, diğer askeri durumlara bakılabilir. Hali hazırda operasyon sürmektedir, dünya ülkeleri, AB tarafından da rahatsızlık var. Şehitlerimizin değiştirilmesi gibi durumlar da var, askeri cephelerde kalan şehitler var çünkü. Ermenistan işgali sürdürmekte devam mı edecek, yoksa başka ilerleyiş mi olacak göreceğiz.

"ORDUMUZ TÜRKİYE'DE EĞİTİM ALDI"

Türkiye ile Azerbaycan arasında geniş bir askeri durum var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok büyük katkısı olmuş, ordumuz Türkiye'de eğitimler almıştır. Bayraktar drone'ları da teröre karşı mücadele, Azerbaycan semalarında da etkili bir şekilde kendini gösterdi. Stratejik üstünlükler gösteren bir etkinliğe sahip. Sivillere zararları karşısına alabilir. Türkiye ile bütün sahalarda olduğu gibi, askeri ve teknolojik konularda da iş birliğimiz var.

"TÜRK BASININA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Türk basınına teşekkür etmek isterim, Azerbaycan'ın haklılığının dünyaya duyurulmasında etkili görev alarak, cephelerde, savaş alanlarında bunu gerçekleştirdiler. Dünya bunu nasıl kabul edecek, bazen hala duymamaya çalışanlar da var. Ermenistan'ın söylediklerini duyarken, bize kulaklarını tıkayanlar var. Her bir kiliseye dünya Hristiyanlarına da saygıyla davrandık. Maalesef ki, burada bir propaganda, yanlış haberler söz konusu.

"MESCİTLERE DOMUZ YERLEŞTİRDİLER"

Örneğin 'buraya füze düştü' deniliyor, ama ikonlara hiç değmemiş bile. Dünya Hristiyanlarının da duygularını, dini duygularını kullanmaktadırlar. Azerbaycan'ın camilerini, mescitlerini mahvetmekten çekinmediler, mescitlere domuz bile yerleştirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, bizim Ermeni halkıyla bir davamız yok, onların politikacılarının hayata geçirdiği durumlar davamız var. Azerbaycan bağımsızlığı altında yaşamak isterlerse her türlü desteği vermeye hazırız.

"ERMENİSTAN HALKIYLA BİRLİKTE YAŞAMAYA HAZIRIZ"

Cebrail şehrinin fotoğraflarını görüyoruz, zamanında 100 bin kişinin yaşadığı yerde taş taş üstünde kalmamış, mahvetmişler her şeyi. Orada yeniden bir hayatın yaratılmasına ihtiyaç var. Bunu da başaracağız. Topraklar işgalden azat edilsin, Azerbaycan orada kısa sürede güzel bir şehir inşa etmiş olacak. Sivil insanlarda hiçbir suç görmüyoruz, Ermeni halkıyla birlikte yaşamaya hazırız. Savaşın özellikleri ve zorluklarına bakmayarak Azerbaycan askeri insanlığını göstermiş oldu Ermeni bir hanıma yardım ederek. Ermeniler çocuk, kadın, yaşlı görüp öldürdüğü takdirde, bizim de tavrımız başka olur.

İnsanımızın büyük beklentiler var. Bütün sahalarda faaliyetlerimiz sürüyor. Ülkemize karşı propaganda yapılıyor, ama her savaş masa arkasında da görüşmeleri gerektiriyor. Ama masa önünde de aynı başarılarımızı devam ettireceğiz"