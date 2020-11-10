Aliyev'in videosu sosyal medyaya damga vurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın yenilgi ilanının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Aliyev, "Bugün, Azerbaycan Dağlık Karabağ ihtilafına son koyulmuştur.' dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın anlaşmayı imzalamak zorunda kaldığı belirten Aliyev, Paşinyan'a "Ne oldu Paşinyan Cebrayil'de dans ediyordun, ne dolu?" ifadelerini kullandı.

"PAŞİNYAN NE OLDU"

İlham Aliyev "Uzun yıllar “bağımsız bir devlet” olarak yaşadılar ve Azerbaycan’dan bağımsızlık kazanmaları gerekiyor. Tek değil, Paşinyan. Ne oldu? Görünüşe göre Paşinyan’a olanlar yıllarca dillerde dolanacak. Ne oldu, Paşinyan, sen Cebrayıl’a gidiyordun. Dans ediyordun, duruma ne oldu? Statü cehenneme gitti, statü yok ve olmayacak." dedi.