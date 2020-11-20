Aliyev'den ulusa sesleniş konuşması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonundan halka hitap etti.

"Ermenistan ordusundan firar eden asker sayısı 10 bini geçti." diyen Aliyev, "Bu sayıyı onlar kendileri itiraf etti." ifadelerini kullandı.

İşte Aliyev'in açıklamalarından satı başları:

Ağdam işgal edilen yerler arasında en büyük nüfusa sahip bölge, nüfusu 3 milyondur. Ağdam'ın işgalden kurtarılması tarihi bir olaydır. Son süreçte büyük bir kısmını ele geçirmiştik. İnsanlar için istihdam yaratıldı, okullar açıldı. Ben şahsen katılmıştım. Ağdam için yeni bir dönem başlıyor. İşgal edilen bölgelerde her yer harap edildi. Ne Cebrail ne Fuzuli'de sağlam bina kaldı.

Bundan sonra yollar, okullar, binalar, gerekli her şey yeniden inşa edilecek. Füzuli-Şuşa yolunun inşaatı için 50 milyon manat ayrıldı. Arazi ve nufüs bakımından Ağdam en büyük yerdit. Artık Ağdam için yeni bir dönem, Ağdamlılar göçmen değil. Devlet, vatandaşların Ağdam'a dönmelerine yardım edecektir.

Eğer Azerbaycan kendi hakkını savunmasaydı, Ermenistan bizim topraklarımızdan çıkmayacaktı. Azeri mescitleri dağıtıldı, tarihimiz yok edilmeye çalışıldı, haritalar yeniden çizildi. Şimdi ne oldu bu haritalar, bu haritalar cehenneme gitti. İşgalciler, evleri, okulları, mescitleri yok ederek gidiyor, bunların özleri bu. Kendilerini 'güçlü savaşçılar' olarak anlatıyorlardı, ne oldu onlara savaş meydanında?

Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine büyük sabır diliyorum. Yaralılarımıza Allah şifa versin.

Azerbaycan savaş meydanında parlak zafer elde ederek, siyasi masada da kazanmıştır. Azerbaycan askeri biz kez daha gücünü gösterdi, onların ordusunda ise 10 binden fazla firari asker var. Hocalı katilleri bunlar. Ermeni halkının hak ettiği bu muydu? İşgalde ne kazandılar? Savaş meydanında kaybederek bütün dünyaya rezil oldular, bundan böyle bu damgayla yaşayacaklar, onlar bu savaşta yenildiler. Ağdam'ı bir kurşun atmadan aldık. Bu komşuluk istesek de istemesek de devam edecek.

Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler de anlayacak ki, gün gelecek Azerbaycan halkıyla komşu olarak yaşamak, bu pisliklerden uzak durmak isteyecekler. Biz sivilleri vurmadık, ama onlar bizim 94 vatandaşımızı şehit etti. Karabağ bölgesindeki zayiat bizim imkanlarımızı kat be kat arttıracak.