AjansHaber.com.tr Dünya Aliyev'den cevap geldi

Aliyev'den Paşinyan'ın müzakere çağrısına cevap

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış görüşmelerine askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceğini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda tavizde bulunmaya hazır olduklarını belirterek, “İhtilafların çözümü karşılıklı tavizler temelinde gerçekleştirilmeli. Ermenistan, Azerbaycan'ın da hazır olduğu tavizlere hazır” demişti.

ALİYEV'DEN CEVAP GELDİ

Paşinyan'ın çağrısına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den cevap geldi. Aliyev Ermenistan'la barış görüşmelerine askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceğini açıkladı.

Ermenistan'da Paşinyan geri adım attıErmenistan'da Paşinyan geri adım attıDünya

Reuters'ın Rus TASS ajansına dayandırdığı habere göre Aliyev Türkiye'nin müzakere görüşmelerinde yer almaya hakkı olduğunu da belirtti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'dan küstah Türkiye çağrısı
İşim var deyip Paşinyan'ın yüzüne kapattı
Mesaj vermek isterken rezil oldu
Türk topraklarını Ermenistan'a kattılar
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
Stoltenberg'in yüzüne karşı söyledi
Koalisyon ortağı Halkın Partisi hükümetten çekildi