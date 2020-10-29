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Aliyev'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Aliyev, paylaşımında Azerbaycan ve Türk bayraklarının yan yana dalgalandığı görsele, "Kardeş Türk halkını tebrik ediyoruz" notunu düştü.

Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Aliyev, Twitter ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ve Türkiye'nin 'bir millet, iki devlet' olduğunu belirtti.

"Kardeş Türk halkını tebrik ediyoruz"

Azerbaycan ve Türk bayraklarının yan yana dalgalandığı görselin yer aldığı paylaşımda, "Kardeş Türk halkını tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da kutlama mesajı göndermişti.

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