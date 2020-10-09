Aliyev son durumu açıkladı

Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, bugün birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını söyledi. Aliyev, " İki S-300 füze savunma sistemi imha edildi." dedi.

Aliyev'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Öz topraklarımızı işgalden kurtarıyoruz. Ordumuz Hadrut kasabası ve birkaç köyü işgalden kurtardı. Çayırlı, Kışlak, Efendiler dahil 8 köy kurtarıldı.

Erivan'ın 16 komuta merkezi, iki S-300 sistemi yok edildi. Ermenistan ordusunun tanklarını onlara karşı kullanıyoruz. Ermenistan'ın askerleri işgalcilerdir. Ermenistan'ın elinde Azerbaycan ordusuna ait hiçbir teçhizat yoktur.

Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.

"DÜNYADA HİÇBİR ÜLKE BİZİM İRADEMİZE TESİR EDEMEZ"

Onlar bizim gücümüzü gördüler, irademizi gördüler. Dünyada hiçbir ülke bizim irademize tesir edemez. Kime yalvarırsan yalvar, hiçbiri bize tesir edemez. Biz hak yolundayız, biz öz topraklarımızı geri alacağız. Toprak bütünlüğümüzü sağlayacağız. İşgalciye son şansı veriyoruz, çıkın bizim topraklarımızdan.

Moskova'daki görüşmeler birçok gelişmeye ışık tutacaktır. Azerbaycan, işgalci Ermenistan'ı barışa mecbur etmektedir.