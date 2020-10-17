Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti!
Füzelerini sivillere yöneltip kan akıtan Ermenistan ordusu, Azerbaycan tarafından SİHA'lar ile şiddetli şekilde vuruluyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün, Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçlar ve birliklerin nokta atışı ile vurulduğu görüntüleri paylaştı.
Azerbaycan, Ermenistan'ın Gence'de sivillere yönelik saldırısına sahada yanıt veriyor. Bugün bir Ermenistan Su-25 savaş uçağını düşürülmesinin ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Ermenistan'a ait insansız bir hava aracı daha imha edildi" denildi. Dün geceden beri Ermenistan birliklerinin 500'den fazla kayıp verdiği öğrenildi.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 17, 2020
Azerbaycan Savunma Bakanlığı sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan güçlerini bombalamaya devam ediyor.
🔹Azerbaycan ordusu çok sayıda Ermeni birliğini havaya uçurdu. #ArmenianTerrorism pic.twitter.com/4g9lr4SpNm
13 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ermenistan dün gece Gence'deki sivilleri uykusunda vurdu. Sivillere yönelik saldırıda şu ana kadar 3'ü çocuk, 13 sivilin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.
6⃣ Azerbaycan misliyle karşılık verdi!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 17, 2020
🔹Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın #Gence'ye düzenlediği hain saldırısı sonrası çok sayıda Ermeni unsuru ile askeri araç imha etti.#ArmenianTerrorism #ArmenianAggression pic.twitter.com/TlHR6q3bZp
ALİYEV UYARMIŞTI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saldırı sonrasında ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirerek, Ermenistan'a cevabın savaş meydanında verileceğini söylemişti. Aliyev ayrıca "Topraklarımızdan çekilmezlerse, ordumuz işgalci Ermenileri iti kovar gibi kovalar" ifadelerini kullanmıştı.
Yorumlar