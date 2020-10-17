Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti!

Azerbaycan, Ermenistan'ın Gence'de sivillere yönelik saldırısına sahada yanıt veriyor. Bugün bir Ermenistan Su-25 savaş uçağını düşürülmesinin ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Ermenistan'a ait insansız bir hava aracı daha imha edildi" denildi. Dün geceden beri Ermenistan birliklerinin 500'den fazla kayıp verdiği öğrenildi.

#SONDAKİKA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan güçlerini bombalamaya devam ediyor.



🔹Azerbaycan ordusu çok sayıda Ermeni birliğini havaya uçurdu. #ArmenianTerrorism pic.twitter.com/4g9lr4SpNm — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 17, 2020

13 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ermenistan dün gece Gence'deki sivilleri uykusunda vurdu. Sivillere yönelik saldırıda şu ana kadar 3'ü çocuk, 13 sivilin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.

6⃣ Azerbaycan misliyle karşılık verdi!



🔹Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın #Gence'ye düzenlediği hain saldırısı sonrası çok sayıda Ermeni unsuru ile askeri araç imha etti.#ArmenianTerrorism #ArmenianAggression pic.twitter.com/TlHR6q3bZp — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 17, 2020

ALİYEV UYARMIŞTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saldırı sonrasında ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirerek, Ermenistan'a cevabın savaş meydanında verileceğini söylemişti. Aliyev ayrıca "Topraklarımızdan çekilmezlerse, ordumuz işgalci Ermenileri iti kovar gibi kovalar" ifadelerini kullanmıştı.