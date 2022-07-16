Aliyev, Rusya'yı Ermeni güçleri Karabağ'dan çıkarma sözünü tutmamakla suçladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Savunma Bakanlığının Ermeni silahlı güçlerin hazirana kadar Karabağ'dan çekileceğine dair söz verdiğini bildirerek, "Temmuzun ortasına geldik ama bu sorun çözülmedi. Ermenistan, 10 Kasım bildirisine aykırı davranmakta, yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. 10 Kasım bildirisinde imzası bulunan Rusya tarafı da onları buna zorlamıyor. Elbette bu kabul edilemez bir durum." dedi.

Aliyev, ekonomi kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Karabağ Savaşı sonrasındaki durum ve Ermenistan'la ilişkilere yönelik açıklamalarda bulundu. Savaş sonrasında Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine yönelik bazı adımlar atılmış olsa da henüz net bir sonuç elde edilmediğini belirten Aliyev, savaşın üzerinden 1 yıl 8 ay geçmesine rağmen Ermenistan'ın hala yükümlülüklerini yerine getirmediğini kaydetti.

Aliyev, sınır hattını belirlemek için oluşturulan çalışma gruplarının ilk toplantılarını yapmalarının ve Azerbaycan'ın önerdiği, barış anlaşmasının temelini oluşturacak 5 şartın Ermenistan tarafından kabul edilmesinin olumlu gelişmeler olduğunu fakat henüz net adımların atılmadığını dile getirdi. Olumsuzlukların ise daha fazla olduğuna dikkati çeken Aliyev, şöyle devam etti: "Bunlardan biri de Ermenistan'ın 10 Kasım 2020'de imzalanan bildiride belirtilen konuları ele almayı reddetmesidir. 10 Kasım bildirisi aslında Ermenistan'ın teslimiyet belgesidir mağlup taraf olarak yükümlülükler üstlenmiştir. Bu yükümlülükler biri de Ermeni silahlı güçlerin Karabağ'dan çekilmesidir. Bu konu bugüne kadar çözülmedi. Konuyu defalarca gündeme getirdik ama Ermenistan uzatıyor. Aynı zamanda, bu konuyu Rusya'nın askeri yönetimi önünde de gündeme getirdik ve birkaç ay önce Azerbaycan'ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanlığının üst düzey bir yetkilisi bizim savunma bakanlığımıza Ermeni silahlı güçlerin hazirana kadar Karabağ'dan çekileceğine dair söz verdi.

Temmuzun ortasına geldik ama bu sorun çözülmedi. Ermenistan, 10 Kasım bildirisine aykırı davranmakta, yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. 10 Kasım bildirisinde imzası bulunan Rusya tarafı da onları buna zorlamıyor. Elbette bu, kabul edilemez bir durum. Ermeni silahlı güçlerin Azerbaycan topraklarında kalması kesinlikle kabul edilemez. Biz galip ülkeyiz, toprak bütünlüğümüzü geri kazandık. Ermenistan silahlı güçlerini Azerbaycan topraklarından çekmek istemiyorsa, bunu bize açıkça söyleyin, biz de işimizi bilelim. Cevabımız ne olacak? Belki de şimdi söylemek uygun olmaz. Ancak bu, 10 Kasım bildirisinin ağır ihlalidir." Aliyev, Ermenistan'ın Zengezur Koridoru'yla ilgili yükümlülükleri hususunda da henüz net bir adım atmadığını sözlerine ekledi.