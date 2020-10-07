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Aliyev Putin ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Görüşmede Dağlık Karabağ sorunu ele alındı, Putin, bölgedeki çatışmaların durması çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'da çatışmalar başladıktan sonra ilk kez telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile sürekli temas halindeyiz" dedi. Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le de telefonda görüştü.

 

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