"Fransa'nın özür dilemesini talep ediyorum!"

Al Arabiya televizyonuna konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriyeli askerlein Dağlık Karabağ'da çatışmalara katılmak üzere Bakü'ye aktarıldığı şeklindeki açıklaması nedeniyle Fransa'dan özür dilemesini talep ettiğini söyledi.

Aliyev, “Paralı askerler yok, 100 bin savaşçıdan oluşan bir ordumuz var. Fransa'nın özür dilemesini ve sorumluluk göstermesini talep ediyorum” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce '300 Suriyeli askerin Gaziantep üzerinden Bakü’ye aktarıldıklarını' iddia etmişti.