AjansHaber.com.tr Dünya Magadiz'in adı artık Sugovuşan

Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz'in adını Sugovuşan olarak değiştirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz yerleşim biriminin adını Sugovuşan olarak değiştirdi.

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Madagiz'in tarihi adını 3 Ekim 2020'den itibaren geri kazandırıyorum. Bundan böyle Sugovuşan olarak anılacaktır. Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev, Sugovuşan'ı işgalden kurtarma operasyonunu yöneten 1. Kolordu Komutanı Tümgeneral Hikmet Hasanov'u kutladı, Hasanov'a, tebriklerini tüm personele iletmesi talimatı verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıklamıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin ezber bozan SİHA'ları Fransa basınında
2 Türk işçi kurtarıldı
Ermeni askerler ayaklarından zincirleniyor
30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok
15 yıl sonra ilk kez ABD Savunma Bakanı Cezayir'de
"Azerbaycan'dan müjdem var" deyip duyurdu
Ermenistan'ın alçak tezgahı deşifre oldu