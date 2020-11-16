Aliyev işgalden kurtarılan Füzuli'de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Füzuli rayonuna bağlı Horadiz kasabasını 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Aliyev'i çok sayıda gazetecinin takip ettiği görüldü.

Azerbaycan Dağlık Karabağ'daki Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını 45 günlük mücadele sonunda geri aldı. Yapılan anlaşma ile Ermenistan bölgeden çekilmeyi kabul etti.

Aliyev Horadiz'de!



🔹Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Füzuli rayonuna bağlı Horadiz kasabasında görüntülendi. pic.twitter.com/56njCuCGUN — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 16, 2020

YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün 27 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Füzuli rayonuna bağlı Horadiz kasabasına gitti. Aliyev'i burada yüzlerce vatandaşı karşıladı. Kalabalığın heyecanı ve yoğun ilgisi kameralarca da kaydedildi.

İşte Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan Karabağ Anlaşması'nın maddeleri şu şekilde:

1- Kelbecer 15 Kasım, Ağdam Rayonu 20 Kasım, Laçın 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek.

2- Tarafların ateşkese uymasını denetlemek amacıyla bir mekanizma oluşturulacak.

3- Dağlık Karabağ'da temas hattında ve Laçin koridorunda Rus barış gücü bulunacak.

4- Ermenistan ordusu, geri çekilmesini Rus askerlerinin denetiminde yapacak.

5- Rus barış güçleri Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacak. Taraflar 6 ay öncesinde itiraz etmezlerse süre otomatik olarak 5 yıl uzayacak.

6- 3 yıl içinde Ermenistan ile Hankendi arasındaki rota oluşturulacak. Rus askerleri bu rotanın korunması için yeniden konuşlandırılacak.

7- Yerinden edilmişler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin kontrolünde Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgelere dönecek.

8- Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım koridoru açılacak.

9- Taraflar arasında esir ve cenaze değişimi yapılacak.