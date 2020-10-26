Aliyev: Dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz

Ermenistan'ın imzalanan üçüncü insani ateşkesi de ihlal etmesi sonrasında Aliyev, Azerbaycan halkının karşısına geçti.

Aliyev'in konuşmasından satır başları:

"Azerbaycan Ordusu 27 sene sonra Cebrail rayonunun Govşudlu, Sofulu, Dağmaşanlı, Kürdler, Hovusluve Çekebilir köylerini kurtardı.

"SORUYORUM NEREDEN GELİYOR BUNLARIN PARASI?"

Ermenistan, ateşkesi fırsat bilerek silahlanmak istiyor. Kim sana veriyor bu kadar silah? Borç içindeki bir ülke bu kadar silahın parasını nereden buldu? Şu ana kadar Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 füze sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?

"DIŞ MÜDAHALE OLURSA, TÜRK F 16'LARI SEMADA GÖRECEKSİNİZ"

Türk F-16'ları kullandığımız söyleniyor, tatbikat için geldiler. Şu an kullanılmıyorlar. Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz. Minsk gurubu Ermenistan'ı kurtarmak için bize baskı yapıyor"