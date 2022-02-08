Alişan ile Buse Varol boşanıyor mu?
Alişan ile Buse Varol boşanma iddiasıyla gündeme geldi. Kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlayan çiftle ilgili boşanma iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
2018 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çift hakkında boşanma iddiaları gündeme geldi.
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Buse Varol, ikinci çocukları Eliz'in doğum gününü lüks bir otelde kutladı.
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Eşinin düzenlediği doğum günü partisine katılmayan Alişan ise, kendi ailesiyle birlikte kızına sade bir doğum günü kutlaması yaptı.
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Alişan ve Buse Varol'un ayrı ayrı doğum günü partisi yapıp paylaşımlarında da birbirlerine yer vermemeleri "Ayrılıyorlar mı?" sorularını akıllara getirdi.
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