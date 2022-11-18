Alice Müzikali, Serenay Sarıkaya ile geri dönüyor!

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrileren edebiyat eseri Alice Harikalar Diyarında, Serdar Biliş'in yönetmenliğinde, Tuluğ Tırpan'ın müzikleri ve Beyhan Murphy'nin koreografisi eşliğinde seyirci ile buluşuyor.