Alice Müzikali, Serenay Sarıkaya ile geri dönüyor!
Alice Müzikali, verdiği aranın ardından geri dönüyor. Serenay Sarıkaya başta olmak üzere birçok ünlü ismi buluşturan Alice Müzikali, 22 Kasım'da 74'üncü kez sahnelenecek.
İlk kez 7 Şubat 2019'da perde açan Alice Müzikali, 23. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Haldun Dormen Özel Ödülü ve En İyi Koreografi Ödülleri'ni kazanmıştı.
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Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrileren edebiyat eseri Alice Harikalar Diyarında, Serdar Biliş'in yönetmenliğinde, Tuluğ Tırpan'ın müzikleri ve Beyhan Murphy'nin koreografisi eşliğinde seyirci ile buluşuyor.
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Serenay Sarıkaya, Alice karakteriyle müzikalde seyirci karşısına çıkıyor.
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Ezgi Mola Kraliçe, Enis Arıkan Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, İbrahim Selim Kral, Merve Dizdar ise Kedi rolü ile başrolleri paylaşıyor.
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