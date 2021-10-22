Jack Ma Mallorca'da ortaya çıktı

Aylardır ortalarda görünmeyen Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu ve teknoloji milyarderi Jack Ma'nın Pazartesi gününden bu yana süper yatı “Zen” (88 metre uzunluğunda, yaklaşık 172 milyon Euro) ile Balear adası açıklarında demirlediği ortaya çıktı.

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından Jack Ma, son zamanlarda Çin hükümetinin radarındaydı.

Jack Ma, Ekim 2020'deki konuşmasında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirmişti.

Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin yönetimi, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Group şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatmıştı.

Ortadan kaybolmuştu

Çin'in en zengin 2'nci kişisi Jack Ma, Çin'in artan baskıları nedeniyle bir anda ortadan kaybolmuş, ardından bu yılın başlarında yeniden ortaya çıksa da yine sessizliğe bürünmüştü.

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