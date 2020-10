Ali Türkşen'den bomba İyi Parti açıklamaları... İşte istifaya giden süreç

Emekli Deniz Kurmay Albay, Emekli SAT Komandosu İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Ali Türkşen HaberErk’in sosyal medya hesaplarında canlı yayına katıldı.

Türkşen, İyi Parti macerasını ve istifaya giden süreci ayrıntılarıyla anlattı. Türkşen, siyasete girmeyi düşünenlere önerilerde bulunurken, İyi Parti’de yaşanan son krize ilişkin fikirlerini de açıkladı.

🔹"Biz FETÖ ile mücadele edecek partiyiz" diyip, FETÖ'den mağdur olanlardan birini bile Meclis'e sokmuyorsanız hikâye anlatıyorsunuz

🔹Liderlik her salı çıkıp grup toplantısında konuşmak değildir



📹İYİ Parti'den istifa eden Kurucular Kurulu üyesi Ali Türkşen'den flaş açıklamalar pic.twitter.com/6wBt0OZXt7 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 25, 2020

İşte Ali Türkşen’in açıklamaları.

Üç sene önce bugün benim hayatımda da önemli dönüm noktalarından bir tanesi, o dönemi iyi hatırlamak istiyorum. Sanılanın aksine ‘siyaset sana göre değil’ diyenlere ben hep kulağımı tıkadım çünkü siyaset bana göreymiş. Türkiye'nin daha iyi olması için her şeyimi taşın altına koymaya hazır birisi olarak bu yola çıkmıştım. Bu süreçte görenler takdir edecektir o sözümün arkasında durdum. Buradan İyi Parti'nin kuruluş aşamasında seçimde ve sonrasında birlikte olduğumuz, bu yola iyi niyetle çıkmış İyi Parti'nin teşkilatlarındaki kardeşlerim başta olmak üzere İyi Parti'ye oy veren kitleye çok teşekkür ediyorum.

Zaten bizim başka bir düşüncemiz olmadı. Siyaset bana göreymiş ama Türkiye'de farklı motifleri, beklentileri var. Bizde bu sürecin içinde 'hayal kırıklığı' mı desem... Şuna üzüldüm üç yıl önce kurulurken farklı görüşleri de bir partinin içerisinde toplayarak Türkiye'yi kucaklamayı vaat ederek bu yola çıktıktan sonra üçüncü senenin sonunda benim fiziken kalmam da mümkün olmadığımdan ayrılmak zorunda kaldım. Ben İyi Parti'ye bir faydam olmayacağını düşündüğüm için oradaki çalışmalarıma son verdim. Siyaseti bir profesyonel olarak yapacak gücüm yok. Günün tamamını denizde geçiriyorum, yelken eğitmenliği yapıyorum. Eğer siyasi kimlikle devam edecek olsaydım belkide devam ederdim ama bir takım gerekçelerle ki bu gerekçeleri çeşitli defa söylemiş olmama rağmen altını tekrar çizeceğim ayrılmak zorunda kaldım.

İYİ PARTİ NASIL KURULDU?

İyi Parti buraya nasıl geldikten önce nasıl kurulduğunu anlatabilirim. MHP'nin içerisindeki bir grubun MHP lideriyle bir grubun ayrılarak bir takım istişareler kamsamında Türkiye'yi kucaklayacağı bir parti kurulacağı duyumları vardı. Parti kurulmadan önce sosyal medya üzerinden bana görüşme isteğini bildirmesi üzerine görüştük. Ben ‘böyle bir teklif yaptığınız için teşekkür ederim. Türkiye daha iyi olsun diye çalışacağım. Herhangi bir vaatle bu yola çıkmıyorum’ diyerek çıktım. Bundan sonra siyasete girecekler için söylüyorum lütfen genel başkanınızla böyle konuşmayın. Deyin ki 'beni hangi ilin kaçıncı sırasına koymayacaksan ben gelmeyeceğim' Şimdi üç sene önceye geri gitsem derim ki ben o Meclis'te olmak zorundayım, benim sesimi duyuracağım yer sosyal medya değil. Aynen böyle bir alışveriş anlayışıyla. Hatta senet imzalatın.

BAŞLARKEN GERİDE BAŞLADIM

'O sizlerin takdiridir' derseniz diyorlar ki 'o zaten salak. Ne olsa kaktırırız. Bizim fikirlerimizi bu kişi temsil etmese de olur'. Sadece Ali Türkşen için değil başka birçok arkadaşımız için de böyle olmadı. Ben sayın Akşener'e şunları söyledim. Dedim ki 'efendim ben sizi hiç tanımam. Siyasetten tanıyoruz. Sadece şunu biliyorum. Ümit Özdağ hocam sizin yanınızdaysa ben Ümit Özdağ'ın yanında durduğu insanın yanında dururum.' İki, siyasete girecekseniz kimin kimle ne ilişkisi olduğunu bilmiyorsanız isim telaffuz etmeyin. Muhtemelen o dakika benim ismim çizildi. Ümit Özdağ'ın ismini telaffuz ediyorsa çiz. Daha başlarken başka bir havada başlamışım.

Ondan sonra partimiz kuruldu. İsmimiz telaffuz edildi büyük bir coşku. 1 Nisan kongresini hiç unutamam. Müthiş bir çıkış, her şey harika gidiyor. Emekli asker de olsam hep arkada olurum. Üç, genel başkanın gözünün önünden ayrılmayın, kapısının önünde bekleyim. Rahatsız etmeyim diye düşünmeyin hep rahatsız edin. Benim bu süreçte iki ya da üç sefer Akşener'le hem şahsen hem telefona görüşme imkânım oldu.

SEÇİM DÖNEMİ GERÇEK SİYASET ORTAYA ÇIKTI

Birinde ‘Meral Akşener'in FETÖ ile bağlantısını iddia edenlere’ yönelik ne cevap vereceğimi sordum. Kendisi MHP yönetiminin isteği üzerine gittiğini söylemişti. Dördüncü tavsiyem; paranız yoksa siyasete girmeyin. Bok gibi paranız olması lazım. Öncelikle o tanıtımlar seçim zamanı falan ayrı tutuyorum. Milletvekili sırası satın almanız lazım. Birinci ayın sonunda ikinci kez Meral hanımı rahatsız ettim. Dedim ki sayın Genel Başkanım 'Ben emekli bir askerim, başka bir gelirim yok. Birinci ayın sonuna geldiğimizde ne gezilere katılma imkânım kaldı. Param bitti' dedim. Kendisi dedi ki siyaset çok pahalı bir iştir. Kim ne para veriyorsa al, başka türlü sürdüremezsin. İçin rahat olsun, yardım alabilirsin' dedi. Ondan sonra çok güvendiğim insanlardan ancak sürdürebildim o bir senelik koşuşturmayı. Ondan sonra gitmediğim, ulaşmadığım, katılmadığım faaliyet kalmadı. Kendimi paraladım. Sonra bir anda Türkiye seçim atmosferine girdi. Sonra seçim zamanı gelince İyi Parti'nin Türkiye’deki siyasetin gerçek yüzü ortaya çıktı. Seçim dönemi geldiğinde, orada yapılanları seçimden sonraki ilk GİK toplantısında söyledim. Türkiye'de lider sıkıntısı var. Lider, dediği ile yaptığı bir olmalı.

BİR FETÖ MAĞDURUNU MECLİS’E SOKAMIYORSANIZ HİKÂYE ANLATIYORSUNUZ

Siz Türkiye'nin siyasi arenasına 'biz FETÖ ile mücadele edecek partiyiz, FETÖ'nün zerresi bizim içimize giremez' diye yola çıkıp ondan sonra FETÖ'den sebep mağdur olmuş üçü Balyoz-Ergenekon'da hapis yatmış Ali Aydın, Vedat Yenerer, Ali Türkşen... 15 Temmuz'da vücuduna kurşun isabet eden Fatih Eryılmaz'ı alıyorlar da ondan sonra 'FETÖ asla içimize giremez' deyip bu dört kişiden birini Meclis'e sokamıyorsanız hikâye anlatıyorsunuz.

Geçen gün sızdırmışlar bir görüntü var. Biz dört FETÖ mağduru böyle geçmişiz Meral Akşener'in arkasına. Meral Hanım böyle diyor bana, 'Ali, bizim içimize FETÖ girebilir mi'. Ben ne dedim; 'Sıkar abla'. Kırk kere çektiler onu ve yayınlamamaya karar verdiler. Ben 'sıkar abla'yı güzel söyleyemediğim için. Benim içimde 'sıkar ablalık' bir şey yok. Benim böyle ağzıma oturmuyor. Biz kendimize bir şey kazanalım diye yapmadık.

Biz Türkiye'yi kucaklayacağız dediniz, solcu yönetmen Onur Aydın'ı getirdiniz. Aşık Veysel'in torununu getirdiniz, Alevilere hoş görünmek için. Ondan sonra bu insanların hiçbirini aday yapmadınız. Listeler bir açıklandı facia. Listeler açıklanmadan önce biz gidiyoruz başvuruyoruz milletvekili aday adaylığı için. Şimdi orada diyor ki hangi seçim bölgesinden seçime girmek istiyorsunuz. Ben İstanbul birinci bölgede oturduğum için orayı seçtim. Beni Kadıköy'de tanıyorlar. Sonra ikinci bölge Beşiktaş'ta tanıyorlar. Ben birinci ve ikinci bölge yazdım. Listeler açıklanacak bana bir haber geldi, dediler ki seni Kocaeli'ye ikinci sıra yazıyorlar. Oradan seçilmen mümkün değil.

Öyle takdir etmişler dedim. Kalktım gittim Ankara'ya yüz yüze görüşemedik telefona görüştük. ‘Sayın genel başkanım’ dedim ‘bu listeler doldurulurken bir kere yanınıza çıkmadım.’ Beş, eğer niyetiniz Meclis'e girmekse o listeye girmek için ne yapacaksanız yapın. Kaç milyon verecekseniz verin. O niyetle girecekseniz ne verecekseniz verin. Ali Türkşen'in ne parası var ne terbiyesi müsaade eder. Kendisine söylüyorum yalansa söylesin. ‘Komutan söyle nereyi istiyorsan orayı yazacağım’ dedi. Ben böyle bir şeyi isteyemem, o listeye yazmışım. Altı, 'beni yaz diyeceksin o listeye.' Bunu bana dememiş olun dedim. Ben seni Kocaeli'ne yazdım. Sen Gölcük çocuğusun, eşinde Gölcüklüymüş. Lütfü abinle beraber orada benim onurumu kurtarın dedi. Dedim ki ‘Ali Türkşen'i hiç sevme o kadar ismimle İyi Parti uyuştu ki yarın öbür gün ben seçilmezsem bunu anlatamayız.’

BU MUYDU BAŞA ÇIKMA HEDEFİN?

‘Ben orada araştırma yaptırdım üç vekil çıkarıyoruz’ dedi. Bir hayal. En güçlü zamanında MHP iki vekil çıkarmış, biz üç vekil çıkarıyoruz dedi. Daha ne ısrar edeceğim anlattım anlattım olmadı. Zaten daha önceden Ümit Özdağ'ın ismini telaffuz etmekle kararan siyasi hayatım burada devam etti. Ondan sonra çalıştım. Gitmediğim köy kalmadı. Arabamı kendim kullandım. Gece gündüz çalıştık. Seçim oldu ve seçilemedik. Ondan sonra ‘ben milletvekili olmak için bu yola çıkmadım ki’ dedim. GİK toplantısında söyledim. FETÖ ile mücadele dediniz bir aday çıkaramadınız, ne Onur Aydın ne Çiğdem Özer'i seçtiniz. Meclis'in 57.2 en yaşlı partisi oldunuz. Gençleri kucaklayamadınız. Kadın dediniz, iki üç kadın vekil çıkardınız. Bir baktım Genel İdare Kurulu'nda hiç tanımadığımız insan var. İlk yapılan İyi Parti'nin çıkması planlanan vekil sayısını söylüyorum. 120 vekil sokacağız dendi 43 vekil girdi. Üçte bir başarı sağlamışsınız ve ideallerinizin hiçbirini yerine getirememişsiniz. Kadınlar, gençleri, FETÖ mağdurlarını, farklı görüştekileri oraya sokmadın. Bir tane kuruculardan biri dediki istifa edince, 'sen ne kadar nankör adamsın. Her defasında seni Genel İdare Kurulu'na soktular' GİK ne. Ne yapıyor. Girmeden kararı veriyorlar imzalıyorsun. Sen orada partiyi idare ediyormuş gibi rol yapıyorsun. Biri gitti birinin elini öptü. Öbürü gitti mafyaya olan borcundan dolayı AKP'ye geçti. Öteki küstü. Bu muydu senin başta yola çıkma hedefim. Ben bundan pişmanlık duymuyorum. Ben öyle çıktım yola öyle devam edecek zannettim. Sen vekil olarak seçtiğin insanların yarısını dışlamış vaziyettesin.

LİDERLİK YAPAMIYORSUNUZ

-Nihat Genç'in bir açıklaması oldu sizin de bulunduğunuz vatanseverlerin İyi Parti'den tasfiye edildiği yönünde.

Erdi’ciğim ben senle ilişkimi bozmak istesem görüşmelerimi kısa tutarım, telefonlarını açmam. Sen de hissedersin. Bas bas bağırdık dedik ki ‘bize görev verin’. Sen bana görev vermiyorsun. Ben çok kaslı ve beyni ufak bir adammışım arkamızdan öyle demişler. Bak her zaman söyledim önce yürekli olacaksınız lafınızın arkasında durun. Kas da olmaz beyin de önce delikanlı olacaksınız. Eğer siz liderlik yapamıyorsanız, o partinin içerisinde bir iki odak tarafından her şey yürütülüyorsa siz kendinize zarar veriyorsunuz. Ümit Özdağ krizinde de o var. Adamı beğenmeyebilirsiniz ama siz Ümit Özdağ'ın Türkiye'nin zararına laf ettiğini söyleyemezsiniz. Bu süreç içerisinde doğru söyleyenleri duymasanız güle güle. Çıkmasaydım da kenarda köşede kalacaktık. Nihat abiye çok teşekkür ederim. Türkiye'nin hayrına konuşan birisi. O bir şey söylüyorsa paranoya değil dinlemek lazım. Aytın Çıray'ı Ümit Özdağ'ı dinlemek lazım. Liderlik her salı orada çıkıp konuşmak değil. Böyle komutanlık olmaz. Mücadelemden vazgeçmiyorum ama siz böyle liderlik yapacaksanız bu işlere soyunmayacaksınız.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN KAVUNCU AÇIKLAMASI

Buğra Kavuncu’nun özelinde söylüyorum, benim il başkanlığı seçim zamanı bir tweet’im vardı. Buğra’yı şöyle bilirim yurtdışından geldi bu insan biliniyordur. Siz onu partinin genel başkan yardımcısı yaptıysanız ben o adamı sorgulamam. Onun için Buğra Kavuncu’yu destekleyen tweet’im var aynı masaya oturmuşluğum var. FETÖ’mü değil mi bilemem. FETÖ’cü arıyorlarsa 15 Temmuz öncesi kim ne söylemiş ona bakarız. Ümit Özdağ hoca buna dikkat çektiyse, daha önce ilgili yerlere bildirmemişmidir. Defalarca dikkat çekmiş. Benim bilmediğim bir dünya bilgi var. Ümit Özdağ söylüyorsa nedeni vardır. Ümit Özdağ İyi Parti’nin kötü yönetilmesini, yanlış isimlerle anılmasını ister mi?

YEREL SEÇİMDE ADAY OLMAMI İSTEDİLER

Yerel seçimlerden önce benim Adalar’da belediye başkanı olmam istendi. Ben Meclis’te bugün AKP zihniyetiyle mücadele etmek için yola çıktım böyle şeylere tahammül edemem. Diyorlarmış ki o arkadaş tahammül edemedi. Adalar belediye başkanlığından milletvekili seçilecekmişim. Bu altı maddeyi yerine getiremediğimiz için İyi Parti’de siyasetimizi sürdüremedik. Başka partilerde farklı mıdır bilmiyorum.

