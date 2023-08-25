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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi!

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği zodyak bot kazasına ait ilk görüntüler

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği zodyak bot kazasına ait ilk görüntüler geldi.

Kazada yaralanan Sabancı çifti ambulans uçakla İstanbul'a sevk ediliyor.

Ali Sabancı Vuslat Doğan Sabancı Kaza

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