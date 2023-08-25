Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi!
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği zodyak bot kazasına ait ilk görüntüler
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği zodyak bot kazasına ait ilk görüntüler geldi.
Kazada yaralanan Sabancı çifti ambulans uçakla İstanbul'a sevk ediliyor.
Kaza geçiren Sabancı çifti Bodrum'a getirildi! #SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 25, 2023
🔹Yoros Adası'nda tekne kazasında yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın Bodrum'a böyle getirildi⬇ pic.twitter.com/AxCIQS5RNo
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