Ali Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kimdir?

Ali Sabancı kimdir? ve Vuslat Doğan Sabancı kimdir? sorusu kazanın ardından en çok merak edilen sorulardan biri haline geldi.

Ali Sabancı kimdir?

Ali Sabancı, Şevket Sabancı'nın üçüncü çocuğu olarak 5 Mayıs 1969 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Tek erkek çocuk oldğu için Şevket Sabancı'nın varisi konumunda gösterilen Ali Sabancı, 1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi’nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisans derecesini 1995 yılında almıştır.

Morgan Stanley'de 2 yıl boyunca finansal analizci olarak çalışan Sabancı, memleketine dönerek aile şirketi olan Akbank'ta çalışmaya başladı. 1997'de Sabancı Holding'te Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı'na getirildi.

Ali Sabancı, Mart 2004 tarihinde Sabancı Holding'ten ayrılarak babası ve ablasıyla beraber kurdukları Esas Holding'e katıldı.

Ünlü iş adamı Ali Sabancı, Pegasus Havayolları, Desas Esaslı Gıda, Gıdaser Gıda ve U.N. Ro.-Ro. İşletmeleri A.Ş. şirketlerinin başkanı ve grubun bazı benzer şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir.

Vuslat Doğan Sabancı kimdir?

Vuslat Sabancı, bir dönemin ünlü medya patronu Aydın Doğan'ın kızıdır.

Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı olan Vuslat Doğan Sabancı'nın Ali Sabancı ile birlikteliklerinden Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğulları var.