Ali Koç'tan flaş istifa cevabı!

Ali Koç başkanlığında 5. sezon da Fenerbahçe dışında bir takımın şampiyonluğuna sahne olurken, sarı lacivertli tribünler çıldırdı. Antalya maçının son bölümlerinde, "Ali Koç istifa", "Aziz Yıldırım" tezahüratları birbirine karışırken, muhalefette de isyan tavan yaptı.

Bırakmayı düşünmüyor

Tribünlerin sesine kulak veren kongre üyeleri, yönetime olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Ancak Başkan Ali Koç, çağrılara kapalı! Koç, son yüksek divan kurulunda belirttiği gibi koltuğu bırakmayı düşünmüyor.