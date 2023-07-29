Ali Koç'tan flaş açıklama! Yeni sezonda 5 yıldızlı forma ile...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurma kararı nedeniyle yeni sezonda 5 yıldızlı formayı kullanmayacaklarını, maçlara yıldızsız forma ile çıkacaklarını açıkladı.

Ali Koç, "5 yıldızlı armamızın olduğu formalarla maça çıkacağımızı ifade etmiştik. Bu karar almamızın sebebi; TFF'ye yaptığımız başvurunun üzerinden uzun bir sürenin geçmesiydi. Kupa seramonisine 5 yıldızlı formayla çıktık, Zimbru maçına 5 yıldızlı formayla çıktık. TFF tarafından komisyon kurulmamış olsaydı sonuna kadar 5 yıldızlı formayla devam edecektik.

Bunun puan silme cezasından küme düşmeye kadar cezası var. Geldiğimiz noktada TFF'nin yaklaşımını son derece doğru buluyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız." açıklamalarında bulundu.