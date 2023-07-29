Ali Koç'tan flaş açıklama! Yeni sezonda 5 yıldızlı forma ile...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurma kararı nedeniyle yeni sezonda kullanılacak formalar hakkında flaş bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurma kararı nedeniyle yeni sezonda 5 yıldızlı formayı kullanmayacaklarını, maçlara yıldızsız forma ile çıkacaklarını açıkladı.
Ali Koç, "5 yıldızlı armamızın olduğu formalarla maça çıkacağımızı ifade etmiştik. Bu karar almamızın sebebi; TFF'ye yaptığımız başvurunun üzerinden uzun bir sürenin geçmesiydi. Kupa seramonisine 5 yıldızlı formayla çıktık, Zimbru maçına 5 yıldızlı formayla çıktık. TFF tarafından komisyon kurulmamış olsaydı sonuna kadar 5 yıldızlı formayla devam edecektik.
Bunun puan silme cezasından küme düşmeye kadar cezası var. Geldiğimiz noktada TFF'nin yaklaşımını son derece doğru buluyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız." açıklamalarında bulundu.
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