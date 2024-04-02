Ali Koç: Yaşananlar planlıydı
Kongrede açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Trabzon maçında yaşananlar planlı ve organize bir şekilde gerçekleşmiştir. Kim üzerine alınırsa alınsın. Bu duruma göz yumulmuş, müsaade edilmiştir." dedi.
Fenerbahçe Kulübünde çoğunluğun sağlanması halinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan Ali Koç ve futbol A takımının teknik direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadı'na geldi.
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Ali Koç ve İsmail Kartal'a, futbolculardan Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu da eşlik etti.
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Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerini alan kongre üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı.
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"TRABZON MAÇINDA YAŞANANLAR PLANLI VE ORGANİZE BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞTİR"
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